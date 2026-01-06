İşte vücudu yenileyen 3 besin! Ömrünüze ömür katıyor!
Kaliteli beslenme düzeni uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı olabilir. İşte vücudu yenileyen ve ömrü uzatan 3 besin...
Sağlıklı bir beden için doğru ve etkili beslenme rutinlerini hayatımıza dahil etmek oldukça önemli. Öyle ki bazı gıdaları düzenli tüketmek yalnızca vücudun fiziksel gelişimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini bir kalkan gibi güçlendirir, bilişsel fonksiyonları keskinleştirir ve kronik hastalıklara karşı en güçlü savunma hattımızı oluşturur. İşte, uzmanların da sıklıkla önerdiği sağlık için sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken en önemli besinler...
BAKLAGİLLER Fasulye, bakla, nohut, soya, mercimek... Doğanın bize sunduğu en değerli besin kaynaklarının başında elbette baklagiller geliyor. Tam bir "prebiyotik" kaynağı olan baklagiller, içerdiği dirençli nişasta ve lifler ile bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri besler. Böylece sindirim sistemini düzenler ve kolon kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer görevi üstlenir.
Yüksek oranda çözünür lif içeren baklagiller, sindirim sisteminde bir sünger görevi görerek kötü kolesterolün emilimini azaltır. Bunun yanı sıra potasyum ve magnezyum zengini olan bu eşsiz besinler, kan basıncını dengeleyerek kalp krizi ve felç riskini minimize ederler.
İngiliz Diyetisyenler Birliği sözcüsü Dr. Sammie Gill, baklagiller için "Bu lifler, kalın bağırsaktaki bağırsak mikropları için 'besin' görevi görüyor. Buna karşılık, bağırsak mikropları, beyin de dahil olmak üzere diğer organlar üzerinde etkili olabilen kısa zincirli yağ asitleri de dahil olmak üzere çeşitli bileşikler salgılıyor." değerlendirmesinde bulunuyor.
YOĞURT VE PEYNİR Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti yoğurt ve peynir, insanlık tarihinin en eski fermente gıdaları. Vücudumuz için biyolojik değeri en yüksek kaynaklar arasında yer alan bu iki besin, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için oldukça değerlidir.
Öyle ki yoğurt, bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri besler. Güçlü bir mikrobiyota, sindirim sistemini düzenlemenin ötesinde aynı zamanda depresyon ve kaygı gibi ruhsal durumlar üzerinde de iyileştirici rol oynar.
ZEYTİNYAĞI Salatalar ve yemeklerin vazgeçilmezi zeytinyağı, binlerce yıldır Akdeniz'in "sıvı altını" olarak anılıyor. Tekli doymamış yağ asitleri açısında oldukça zengin bir kaynak olan bu eşsiz besin, kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü korur.
Öte yandan beyin sağlığı, sindirim sistemi ve karaciğer sağlığı için de harika etkiler sunan zeytinyağı, içerdiği oleocanthal ve oleuropein gibi çok güçlü antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallere karşı savaşarak hücrelerin erken yaşlanmasını önler./ derleyen: haber7
