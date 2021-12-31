İşte Türkiye'de 2021 yılına damga vuran 10 olay!

TÜRKSAT 5A VE 5B 2021, yerli teknolojilerde de gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Otomobilden savunma sanayiine kadar farklı alanlarda birçok yerli teknoloji ürününün geliştirilme süreci devam etti. Uydu teknolojilerinde de gelişmelerin yaşandığı 2021 yılının ilk günlerinde, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Türkiye'nin Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı. 2021'in son günlerinde ise faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderildi. Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.