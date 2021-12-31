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Ekonomi
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İşte Türkiye'de 2021 yılına damga vuran 10 olay!

2021-12-31 17:19:14
İşte Türkiye'de 2021 yılına damga vuran 10 olay!

Türkiye yeni yıla girerken geride bıraktığı 2021'de birçok önemli olaya tanık oldu. 2021 yılı Türkiye için birçok önemli gelişmeyi beraberinde getirdi. İşte 2021 yılında Türkiye gündemine damga vuran 10 olay...

#1
Foto - TÜRKSAT 5A VE 5B 2021, yerli teknolojilerde de gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Otomobilden savunma sanayiine kadar farklı alanlarda birçok yerli teknoloji ürününün geliştirilme süreci devam etti. Uydu teknolojilerinde de gelişmelerin yaşandığı 2021 yılının ilk günlerinde, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Türkiye'nin Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı. 2021'in son günlerinde ise faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderildi. Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

TÜRKSAT 5A VE 5B 2021, yerli teknolojilerde de gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Otomobilden savunma sanayiine kadar farklı alanlarda birçok yerli teknoloji ürününün geliştirilme süreci devam etti. Uydu teknolojilerinde de gelişmelerin yaşandığı 2021 yılının ilk günlerinde, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Türkiye'nin Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı. 2021'in son günlerinde ise faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderildi. Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

#2
Foto - MİLLİ UZAY PROGRAMI TANITILDI Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklandığı Milli Uzay Programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Başkan Erdoğan, 9 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

MİLLİ UZAY PROGRAMI TANITILDI Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklandığı Milli Uzay Programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Başkan Erdoğan, 9 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

#3
Foto - ÇAMLICA KULESİ AÇILDI İstanbul'un sembolü olması beklenen ve 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi 29 Mayıs tarihinde açıldı. Resmi açılış Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇAMLICA KULESİ AÇILDI İstanbul'un sembolü olması beklenen ve 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi 29 Mayıs tarihinde açıldı. Resmi açılış Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

#4
Foto - KARADENİZ'DE YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ Başkan Erdoğan, 4 Haziran'da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada,

KARADENİZ'DE YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ Başkan Erdoğan, 4 Haziran'da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." dedi.

#5
Foto - AKINCI TİHA ENVANTERE GİRDİ İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos'ta yapılan törenle tamamlandı.

AKINCI TİHA ENVANTERE GİRDİ İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos'ta yapılan törenle tamamlandı.

#6
Foto - Başkan Erdoğan tören öncesi alanda hazır bekletilen 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA'yı imzaladı. İmzanın ardından ise AKINCI'yı milli ve özgün olarak geliştiren Baykar personelleri ile uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan tören öncesi alanda hazır bekletilen 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA'yı imzaladı. İmzanın ardından ise AKINCI'yı milli ve özgün olarak geliştiren Baykar personelleri ile uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

#7
Foto - AKM KAPILARINI AÇTI Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

AKM KAPILARINI AÇTI Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

#8
Foto - İHRACATTA REKOR Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatacak. Salgının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışları, Türkiye'ye ilgiyi artırırken üretime devam eden Türk şirketleri ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi.

İHRACATTA REKOR Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatacak. Salgının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışları, Türkiye'ye ilgiyi artırırken üretime devam eden Türk şirketleri ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi.

#9
Foto - 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE SON TABLİYE MONTE EDİLDİ 13 Kasım'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi monte edildi. Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde hizmete açacaklarını bildirdi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE SON TABLİYE MONTE EDİLDİ 13 Kasım'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi monte edildi. Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde hizmete açacaklarını bildirdi.

#10
Foto - ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ ARTIŞ Başkan Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,54 oldu.

ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ ARTIŞ Başkan Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,54 oldu.

#11
Foto - TURKOVAC SERİ ÜRETİME GEÇTİ Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan TURKOVAC'ın, Faz 1 aşamasına Kasım 2020'de, Faz-2 aşamasına da Şubat 2021'de geçildi. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla

TURKOVAC SERİ ÜRETİME GEÇTİ Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan TURKOVAC'ın, Faz 1 aşamasına Kasım 2020'de, Faz-2 aşamasına da Şubat 2021'de geçildi. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla "Acil Kullanım Onayı" verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçildi.

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