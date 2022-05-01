İşte Trabzonspor'da şampiyonluğun dönüm noktaları

KONYASPOR TEHLİKESİ, İSTANBUL'DA SONA ERDİ Ligin 23. haftasında gelindiğinde Trabzonspor, ezeli rakiplerine ciddi farklar atmış olsa da Şampiyonluk yolundaki en ciddi engel Konyaspor gibi görünüyordu. Konya ekibi, üst üste aldığı galibiyetlerle liderin 9 puan gerisinden takibini sürdürüyordu. O dönemde bordo-mavililerin de oyunun düşüşler olduğu konuşuluyordu. Avcı'nın öğrencileri, Torrent yönetimindeki Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında istediği hiçbir şeyi sahaya koyamayan Trabzonspor, tatmin etmeyen oyuna karşın yetenekleriyle maçı kazanmayı başardı. Karşılaşmada Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesine karşın Bakasetas ve Visca'nın 6 dakikada işi çözmesi, büyük çoğunluğa göre 'şampiyonluk alameti'ydi.