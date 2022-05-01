İşte Trabzonspor'da şampiyonluğun dönüm noktaları

TARAFTAR VE ŞEHRİN KENETLENİŞİ Trabzonspor'da şampiyonluğa gitmek için iyi bir takım, iyi bir teknik adam ya da son dakika gollerinden daha fazlasına ihtiyaç vardı. Elbette takımıyla bütünleşmiş, camiasına inanmış bir taraftar gereklidir. Abdullah Avcı, 1.5 sezon boyunca verdiği mesajlarla onları gerektiğinde coşturdu, gerektiğinde ise sukunete davet etti. Takım ve taraftar uyumu her geçen hafta artarken tribünlerin enerjisi, geçtiğimiz yıllardan çok daha farklıydı. Şimdi ise hem takım hem taraftar ve tüm camia için kutlama zamanı geldi.