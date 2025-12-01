İşte muhtemel 11’ler! Türkiye dev derbiye kilitlendi

ÇAĞLAR VE SZYMANSKI BELİRSİZ Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor. SINIRDA TEK İSİM Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak. GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek. Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak.