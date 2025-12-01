İşte muhtemel 11’ler! Türkiye dev derbiye kilitlendi

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak. TORREIRA SARI KART SINIRINDA Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, yarınki derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek. ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU DÖNÜYOR Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor. MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen