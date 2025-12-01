İşte muhtemel 11’ler! Türkiye dev derbiye kilitlendi

  • İSTANBUL
Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği mücadelede, sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde liderliği rakibinden devralacak. Sarı-kırmızılılar ise derbiyi kazanırsa en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkaracak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE GALİP GELİRSE LİDER OLACAK Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKI BELİRSİZ Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor. SINIRDA TEK İSİM Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak. GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek. Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak. TORREIRA SARI KART SINIRINDA Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, yarınki derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek. ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU DÖNÜYOR Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor. MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

