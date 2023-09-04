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Yaşam
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İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

2023-09-04 15:57:08
İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

Tokat'ta tarihi Ulu caminin sütununda bulunan kuş yuvası, ecdadın hayvan sevgisini gözler önüne seriyor.

#1
Foto - İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

Tokat'tın tarihi Sulu sokağında bulunan Ulu Cami, ilk olarak 12'nci yüzyılda, Danişmentliler tarafından inşa edildi.

#2
Foto - İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

tarihi Sulu sokağında bulunan Ulu Cami, ilk olarak 12'nci yüzyılda, Danişmentliler tarafından inşa edildi. 1679 yılında, Sultan 4'üncü Mehmed zamanında Ulu cami tamamıyla yıkılarak yenilendi. Ulu Cami doğu ve batı yönünde 2 adet son cemaat yerine sahip olmasıyla Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor.

#3
Foto - İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

9 asırdır ayakta duran cami, Güneydoğu cephesinde bulunan taştan oyma kuş evine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

#4
Foto - İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

Cami ile aynı yaşta olduğu düşünülen kuş evi, ecdadın hayvanlara olan sevgisinin en önemli kanıtlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Zaman zaman kuşların tekrar geldiği yuva zamana meydan okuyor.

#5
Foto - İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

Doğduğundan itibaren caminin karşısında bulunan evde yaşadığını belirten Recai Yıldıray(79), "3 imparatorluğu da görmüş, bugüne kadar da ayakta kalmış bir yapıdır. İnşallah ilelebet de camimiz ayakta kalır.

#6
Foto - İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı

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