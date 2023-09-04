2023-09-04 15:57:08 İşte ecdadın hayvan sevgisinin kanıtı
Tokat'ta tarihi Ulu caminin sütununda bulunan kuş yuvası, ecdadın hayvan sevgisini gözler önüne seriyor.
Tokat'ta tarihi Ulu caminin sütununda bulunan kuş yuvası, ecdadın hayvan sevgisini gözler önüne seriyor.
Tokat'tın tarihi Sulu sokağında bulunan Ulu Cami, ilk olarak 12'nci yüzyılda, Danişmentliler tarafından inşa edildi.
tarihi Sulu sokağında bulunan Ulu Cami, ilk olarak 12'nci yüzyılda, Danişmentliler tarafından inşa edildi. 1679 yılında, Sultan 4'üncü Mehmed zamanında Ulu cami tamamıyla yıkılarak yenilendi. Ulu Cami doğu ve batı yönünde 2 adet son cemaat yerine sahip olmasıyla Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor.
9 asırdır ayakta duran cami, Güneydoğu cephesinde bulunan taştan oyma kuş evine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
Cami ile aynı yaşta olduğu düşünülen kuş evi, ecdadın hayvanlara olan sevgisinin en önemli kanıtlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Zaman zaman kuşların tekrar geldiği yuva zamana meydan okuyor.
Doğduğundan itibaren caminin karşısında bulunan evde yaşadığını belirten Recai Yıldıray(79), "3 imparatorluğu da görmüş, bugüne kadar da ayakta kalmış bir yapıdır. İnşallah ilelebet de camimiz ayakta kalır.
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