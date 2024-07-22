2024-07-22 10:28:11 İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?
Doğası ile büyüleyen ülkeler belli oldu. İşte en güzel doğal manzaraya sahip 20 ülke...
Almanya'dan skandal çıkış: Türkiye'nin oraya katılması tarımımızı tehdit eder! Engelleyin girmesinler
Doğası ile büyüleyen ülkeler belli oldu. İşte en güzel doğal manzaraya sahip 20 ülke...
Yaşamın en büyük ilham kaynağı olan doğa, okyanuslardan çöllere, ülkeden ülkeye, her köşesiyle farklı bir hikâye sunuyor.
Doğa, pek çok farklı kaynakta "İnsanların veya insan eliyle yapılmışların aksine, bitkiler, hayvanlar, manzara ve yeryüzünün diğer özellikleri ve ürünleri de dahil olmak üzere, fiziksel dünyanın fenomenleri" olarak da tasvir ediliyor.
Her ülkenin doğası kendine özgü olsa da, dünyanın en güzel doğasına sahip ülkeleri merak ediliyordu.
Insider Monkey tarafından, biyoçeşitlilik, manzara, sakinlik ve doğal güzellikleri göz önünde bulundurularak doğası en güzel 25 ülke listelendi.
İŞTE DOĞASI EN GÜZEL OLAN 20 ÜLKE...
1. İsviçre
2. Yeni Zelanda
3. Norveç
4. İtalya
5. Japonya
6. Kanada
7. İzlanda
8. Avustralya
9. İskoçya
10. Tayland
11. Endonezya
12. Çin
13. Amerika Birleşik Devletleri
14. İrlanda
15. Şili
16. Kenya
17. Fransa
18. Güney Afrika
19. İspanya
20. TÜRKİYE
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23