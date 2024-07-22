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Hayat-Aktüel
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İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

2024-07-22 10:28:11
İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Doğası ile büyüleyen ülkeler belli oldu. İşte en güzel doğal manzaraya sahip 20 ülke...

#1
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaşamın en büyük ilham kaynağı olan doğa, okyanuslardan çöllere, ülkeden ülkeye, her köşesiyle farklı bir hikâye sunuyor.

#2
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Doğa, pek çok farklı kaynakta "İnsanların veya insan eliyle yapılmışların aksine, bitkiler, hayvanlar, manzara ve yeryüzünün diğer özellikleri ve ürünleri de dahil olmak üzere, fiziksel dünyanın fenomenleri" olarak da tasvir ediliyor.

#3
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Her ülkenin doğası kendine özgü olsa da, dünyanın en güzel doğasına sahip ülkeleri merak ediliyordu.

#4
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Insider Monkey tarafından, biyoçeşitlilik, manzara, sakinlik ve doğal güzellikleri göz önünde bulundurularak doğası en güzel 25 ülke listelendi.

#5
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DOĞASI EN GÜZEL OLAN 20 ÜLKE...

#6
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

1. İsviçre

#7
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

2. Yeni Zelanda

#8
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

3. Norveç

#9
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

4. İtalya

#10
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

5. Japonya

#11
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

6. Kanada

#12
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

7. İzlanda

#13
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

8. Avustralya

#14
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

9. İskoçya

#15
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

10. Tayland

#16
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

11. Endonezya

#17
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

12. Çin

#18
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

13. Amerika Birleşik Devletleri

#19
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

14. İrlanda

#20
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

15. Şili

#21
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

16. Kenya

#22
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

17. Fransa

#23
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

18. Güney Afrika

#24
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

19. İspanya

#25
Foto - İşte doğası en güzel 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

20. TÜRKİYE

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