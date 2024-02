Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Linkedin'de Paylaş Whatsapp'tan gönder Haberi Yazdır Metni küçültMetni büyüt Mahkemelere konkordato talebi nedeni ile başvurular artarken Türkiye'nin en önemli petrol üretim üssü Batman'da petrol alanında hizmet gösteren o şirketin de iflas ettiği açıklandı. Batman'da 'da faaliyet gösteren benzin istasyonları bulunan Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi'nin iflas ilanı yayımlandı. Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi resmen iflas etti. Batman İcra Dairesi'nden iflasla ilgili verilen iflas yazısında şu ifadelere yer verildi: " ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ ALACAKLILARINI ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI Müflisin Adı ve Adresi: (İflas nedeniyle tasfiye halinde) Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi Ticaret Sicil No: 10870 Şafak Mah. 3413 Sk. Geçit Apt. Sitesi No: 1D Merkez/BATMAN Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2021/749 Esas 11/05/2023 tarihli kararı ile Batman Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 10870 sicil numaralı 0890064667 vergi numarasında kayıtlı (İflas nedeniyle tasfiye halinde) Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi hakkında 2004 Sayılı İİK'nun 292 maddesi gereğince İFLASINA,11/05/2023 günü saat 09:04 itibariyle karar verilmiştir. Müflisin tasfiyesi işlemleri Müdürlüğümüzün işbu iflas dosyasından yürütülmektedir. Petrol Nasıl Oluşur? | Asmira Group Karar : 1- Müflisin dosya kapsamında tespit edilen mal varlığı göz önüne alınarak tasfiyesinin İİK. 219. Maddesi uyarınca ADİ TASFİYE olarak açılmasına, 2- İlk alacaklılar toplantısının03.04.2024 günü saat14:00 'te Batman Adliyesi İcra Müdürlüğü (Zemin Kat) Dosya Arşiv Biriminde yapılmasına,