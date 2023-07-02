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Kültür Sanat
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İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

2023-07-02 14:07:04
İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Tarihin yeniden canlandırıldığı Bozdağ Film Platoları, farklı ülkelerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi başarılı dizilere ev sahipliği yapan ve geçen hafta kapılarını ziyaretçilere açan Bozdağ Film Platoları, çok sayıda ülkeden Türk dizisi hayranlarının akınına uğruyor.

#2
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olma özelliğini taşıyan Bozdağ Film Platoları'nın ziyaretçileri, Osmanlı başta olmak üzere eski Türk tarihine ait unsurları keşfediyor.

#3
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Söz konusu dizilerin çekimi için aslına uygun olarak inşa edilen tarihi yapılar, dizi hayranlarına set ortamı görme imkanı sunarken ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor. Platoların ziyaret edilen mekanları İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümlerinden oluşuyor.

#4
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

İnteraktif etkinlikler sayesinde platoların ziyaretçileri tarihi yaşayarak öğrenme imkanı yakalayabiliyor. "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" dizilerinin en çok kullanılan yerlerinden Kayı Obası'nda ziyaretçiler geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirebilirken aynı zamanda at binme, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izleme ve Kayı halkının günlük yaşantısını inceleme gibi faaliyetler yapabiliyor.

#5
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Kayı Obası ayrıca belirli günlerde "Kuruluş Osman" oyuncuları ve yardımcı oyuncuların sergilediği okçuluk, güreş ve at şovu gibi gösterilerine de sahne oluyor. Ziyaretçiler, beğeniyle izledikleri dizilerin setini görmenin yanı sıra oyuncularıyla da tanışma ve sohbet etme imkanı buluyor.

#6
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Söğüt alanında ise ziyaretçiler geleneksel şerbet ve kahve içebilecekleri alanlarda vakit geçirebiliyor, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor. Bozdağ Film Platoları, Türkiye'nin birçok ilinden gelenlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

#7
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'a başladığında dizi setini bir platoya çevirme ve ziyarete açma hayalini hep kurduğunu belirterek, "Bugüne kadar yurtdışında birçok örneğini görmüştük. Bizim kendi tarihimizin destanlarını anlattığımız hikayelerimizin de seyircileriyle buluşması gerektiğini düşündük. Dizilerin çekildiği mekanlar, atmosfer, verilen emekler ve dekorların görülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

#8
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Bozdağ, burada Avrupa'nın en büyük film platosunu kurmaktan gurur duyduklarını kaydetti ve "İlk günden itibaren ziyaretçilerin çok büyük ilgisi var. Burada sadece plato ziyareti yapılmıyor. Aynı zamanda kültürel aktiviteler var. Türk tarihinin en önemli kültürel unsurlarını seyircilerimiz görmüş oluyor. Şu an gelenlerin çoğu çok memnun." ifadesini kullandı.

#9
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Platoların cazibesini artırmak için her geçen gün çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Bozdağ, "İleriye dönük olarak büyük, devasa gösteriler yapmak istiyoruz burada. Bunun için ekibimizle beraber çalışıyoruz. İnşallah seneye yetiştireceğiz ve nisan ayından itibaren büyük gösteriler olacak. 30-40 bin kişilik gösteriler yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

#10
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Bozdağ, ilk günlerdeki ziyaretçi yoğunluğu ve çeşitliliğinden çok memnun kaldığını ifade ederek, "Açıldığımızı duyan Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan insanlar büyük bir hasretle geliyorlar. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

#11
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Bozdağ Film Platoları haftanın 7 günü saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

#12
Foto - İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

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