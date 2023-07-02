İşte, Bozdağ Film’in merak edilen platosu

Bozdağ, burada Avrupa'nın en büyük film platosunu kurmaktan gurur duyduklarını kaydetti ve "İlk günden itibaren ziyaretçilerin çok büyük ilgisi var. Burada sadece plato ziyareti yapılmıyor. Aynı zamanda kültürel aktiviteler var. Türk tarihinin en önemli kültürel unsurlarını seyircilerimiz görmüş oluyor. Şu an gelenlerin çoğu çok memnun." ifadesini kullandı.