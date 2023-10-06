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Yaşam
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İşte Ankara'nın en otantik havuzu

2023-10-06 21:45:37
İşte Ankara'nın en otantik havuzu

Ankara Keçiören'de bulunan otantik nilüfer havuzu ilgi çekiyor.

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Foto - İşte Ankara'nın en otantik havuzu

Keçiören Ovacık Mahallesi’nde yer alan 50 dönümlük Lavanta ve Gül Bahçesi içine inşa edilen “Nilüfer Havuzu” ve içinde bulunan Koi balıkları doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için otantik bir ortam sunuyor.

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Foto - İşte Ankara'nın en otantik havuzu

Lavanta Bahçesi içinde metruk halde bulunan tarihi bina ise restorasyon çalışmalarının ardından “Lavanta Evi” haline getirilerek kullanılmaya başladı.

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Foto - İşte Ankara'nın en otantik havuzu

Yapımı tamamlanan ve çevre düzenleme çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturulan Nilüfer Havuzu ve Lavanta Evi ile ilgili bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lavanta ve Gül Bahçemizi genişletip güzelleştirmeye devam ediyoruz. Burada bulunan tarihi yapıyı restore ettik ve Lavanta Evi olarak kullanmaya başladık. Lavanta Evi’nde, hasat ettiğimiz lavantaların yağını çıkarıyor, lavanta suyunu konsantre hâle getiriliyor, ARGE Merkezimizde çeşitli üretimlerde kullanıyoruz. Evimizin yanında bulunan Nilüfer Havuzunda oluşturduğumuz doğal habitatla ise vatandaşlarımıza özellikle yağmurlu havalarda otantik bir ortam sunuyoruz. Burada aynı zamanda sazlıklar ve havuzumuzu besleyen bir de deremiz var. Nilüfer Havuzu içinde Japon Koi balıkları da bulunuyor. Öyle ki, ilk etapta 150 civarı Koi balığını buraya bırakmıştık. Balıklar ortamlarını benimsedikleri için çoğaldı ve havuzumuzu daha da güzelleştirdiler. Şu anda Nilüfer Havuzunda binlerce Koi balığı yaşıyor” dedi.

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Foto - İşte Ankara'nın en otantik havuzu

Başkan Altınok, vatandaşların dinlenecekleri çardakların ve vakit geçirecekleri yeşil alanların yapılmaya devam ettiğini, çevre düzenleme çalışması çerçevesinde burada bulunan tarihi köy çeşmesinin de restore çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

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