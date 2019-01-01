İşte AKN'siz internet kullanımı fiyatları

Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılacağı 1 Ocak 2019 tarihi yaklaşırken servis sağlayıcılar da fiyatlarını duyurmaya başladı.
Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona eriyor.
TAAHHÜTLÜ ABONELER ESKİ FİYAT İLE HİZMET ALACAK - 1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.İşte firmaların AKK'siz internet hizmeti için belirlediği fiyatlar...
Turkcell Superonline tarafından açıklanan fiyatlar şu şekilde...15 Mbps: 79.9 TL
25 Mbps: 89.9 TL
35 Mbps: 99.9 TL
50 Mbps: 129.9 TL
100 Mbps: 199.9 TL
Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom olmuştu.
İşte Türk Telekom'un AKK'siz tarifelerinin fiyatları...
4 Mbps: 59,90 TL
6 Mbps: 69,90 TL
8 Mbps: 79,90 TL
16 Mbps: 92,90 TL
24 Mbps: 119,90 TL
35 Mbps: 149,90 TL
50 Mbps: 249,90 TL
100 Mbps: 335,90 TL
ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR? - Adil Kullanım Kotası internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.
AKK NE ZAMAN KALKACAK?
Adil Kullanım Kotası (AKK) Yeni yıl ile birlikte kaldırılacak Başka bir deyişle 1 Ocak'tan itibaren kota uygulamasına son verilecek.
Türk Telekom, toptan hat kiralama bedellerine %66 zam yapıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, taahhütsüz ve AKN'siz internet servis sağlayıcısı TurkNet'in Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş şunları söyledi:
"Türk Telekom, yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdı. Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak. Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek."