  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar'ın yeni adresi fuarcılık sektörü: S'hail düzenledi! Katar'dan başka bir ülkede çıkmamıştı! İşte o anlar

Dünyanın gözü bu zirvede olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı

İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Gaziantep’te fıstığın tarihine yolculuk

Kanuni'nin Rodos seferine gittiği yol! Tarihi köprünün son hali üzdü

İlk evini satın alacaklar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

O ilimizde yetişiyor! Her şehirden talep patlaması yaşanıyor! Pazarda kilosu dudak uçuklatıyor

3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Evde bir miktar irmiği bulunanlar mutlaka denesin! Tüm komşular bu tarif için kapınızda yatacak

İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor
Yaşam
8
İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

2023-09-08 19:25:51
İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Kırklareli’nde 6 kişiye mezar olan bungalov evlerin selden önceki hali ortaya çıktı.

#1
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketi longoz ormanlarını vurmuş ve ormanın ortasında bulunan ‘Sisli Vadi’ adlı tatil işletmesindeki bungalov evler dev tomrukların sürüklemesi sonucu yıkılıp sel sularına kapılırken, bazı bungalovlar da ağaçlarda asılı kalmıştı.

#2
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Selde bungalov evlerde kalan 6 vatandaş sele kapılıp kaybolurken, yoğun süren arama çalışmalarında 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

#3
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

6 kişiye mezar olan işletmenin selden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde bölgenin yaz aylarında yoğun bir şekilde karavan alanı olarak da kullanıldığı görüldü.

#4
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Ruhsatsız olan işletmenin tatilcileri çekmek için özellikle doğa ve hayvanlarla iç içe bir alan oluşturduğu gözlendi.

#5
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Bungalov evlerin hemen yanı başında kurulduğu görülen yapay havuz ve yeşillik alana çeşitli hayvanlar bırakıldığı da görüldü.

#6
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

#7
Foto - İşte 6 kişiye mezar olan bungalovlar

Mercedes, Renault, Nissan ve Volkswagen'den sonra: Şimdi de Volvo faaliyetlerini sonlandırdı
Gündem

Mercedes, Renault, Nissan ve Volkswagen'den sonra: Şimdi de Volvo faaliyetlerini sonlandırdı

Kaluga'da yılda 15 bin kamyon üretim kapasitesine sahip fabrikayı işleten Volvo, savaşın ardından buradaki üretimini durdurma kararı almıştı..
Kadiri şeyhi olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama!
Gündem

Kadiri şeyhi olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama!

Cübbeli Ahmet Hoca, hakkında ortaya atılan 'Kadiri tarikatına şeyh oldu' iddialarına dün akşamki haftalık sohbetinde cevap vermesine karşın ..
Al Sani emri verdi! Katar Türkiye sınırında resmen harekete geçti
Dünya

Al Sani emri verdi! Katar Türkiye sınırında resmen harekete geçti

Katar, Türkiye tarafını temsilen Gaziantep Valiliğinin koordine ettiği yeni şehri Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya başlandı.
CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!
Siyaset

CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili ve Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz CHP’ye katıldı. İbrahim Alagöz’e rozetini Kemal Kılıçdaroğlu t..
Belçika'da Türk vatandaşına yaya geçidinde araba çarptı
Dünya

Belçika'da Türk vatandaşına yaya geçidinde araba çarptı

Seküler tiplerin "medeniyet timsali" diye pohpohladığı Belçika'da yaya geçidinde bir Türk'e araba çarptı. Kaza anı saniye saniye kaydedildi...
Süper Lig'de flaş ayrılık: Çağdaş Atan İstanbul'a mı geliyor?
Spor

Süper Lig'de flaş ayrılık: Çağdaş Atan İstanbul'a mı geliyor?

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan görevinden ayrıldığını açıkladı. Atan'ın İstanbul ekibi Başakşehir'in başına geçebileceği belirtild..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23