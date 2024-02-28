  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Türk CANİK silahı ile İran İHA'sı vuruldu

‘Yok artık' dedirten gelişme! Altay Bayındır’dan öyle bir ters köşe geliyor ki… Süper Ligi sallayacak haber…

Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

Dev Türk şirketi para dağıtacak! Aldıkları kararı açıkladılar! İşte son tarih

Ersan Şen'e yar olmayan o TV kanalına talip çıktı! Devralacak ünlü iş insanı herkesi şaşırttı

Elon Musk'ın rafa kaldırdığı çılgın projede 'yok artık' dedirten gelişme! Türk şirket yapmaya başladı

Emekli maaşında herkes bu ayrıntıyı atlıyor! Sakın bu hataya düşmeyin! Yoksa yanarsınız
Gündem
3
İstanbul’un teee bir ucundan oraya akın ediyorlardı! 50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular! "Yok artık" diyeceksiniz

2024-02-28 14:54:25
İstanbul’un teee bir ucundan oraya akın ediyorlardı! 50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular! “Yok artık” diyeceksiniz

İstanbul Şile’de bulunan bir çeşmeye kentin bir ucundan 50 bidonla su almaya gelenlere karşı köylülerin ilginç yöntemi ortaya çıktı. Çeşmede kartlı ve şifreli sistem kuruldu. Şile Yeşilvadi'de bulunan hayrattan bidonlarca su alınması üzerine köylüler kartlı ve şifreli sisteme geçildi. Köylülere muhtarlıkça kartı dağıtıldı. Köylüler her defasında kart okutarak 30 saniye akan iki musluktan su dolduruyor. Dışarıdan gelenler ise, dijital hayratın bir çeşmesinden yararlanabiliyor. Köy muhtarı Alican Özdemir, "Her gelen 50 bidonla geliyor. 50 bidonla gelince biz burada su alamıyoruz. Onun için böyle bir sisteme geçtik." dedi.

#1
Foto - İstanbul’un teee bir ucundan oraya akın ediyorlardı! 50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular! "Yok artık" diyeceksiniz

Köy sakinlerinden Ahmet Erikel ise, "Benim evim karşıda 2 damacana alıp evime gideceğim, saatlerce bekletiyorlar ya da tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için bu sisteme geçildi. Bu daha sağlıklı oldu." diye konuştu. Sancaktepe'den su doldurmaya Şile'ye gelen Ali Arı ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arı, "Önceden geldiğimde musluklar açıktı. Şu an kapalı. Bu sistemi ilk defa görüyorum" diye konuştu. Yeşilvadi Köyü sakinleri 15 yıl önce ormandan borularla kaynak suyu getirdi. 2 bin 800 metre boyunca döşenen borularla köye getirilen kaynak suyunu sadece köy sakinleri değil zamanla yabancılar da kullanmaya başladı. Hatta onlarca bidon su dolduranlarla, köy sakinleri arasında tartışma ve kavga çıktı. Tartışmaların önüne geçmek ve köylülerin sıra beklemeden su almasını sağlamak amacıyla 10 gün önce kartlı sisteme geçildi. Sistemle ilgili bilgi veren Yeşilvadi Köyü muhtarı Alican Özdemir, "Çeşme 15 sene önce yapıldı. Birisi yardımcı oldu biz de köylü olarak hepimiz çalıştık.

#2
Foto - İstanbul’un teee bir ucundan oraya akın ediyorlardı! 50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular! "Yok artık" diyeceksiniz

Suyu getirdik, bu suyu kendi köyümüz için getirdik. Burada çeşmeyi de bıraktık ki vatandaş 3-5 bidon alsın diye ama bu artık amacını aştı. Her gelen 50 bidonla geliyor. 50 bidonla gelince biz burada su alamıyoruz. Onun için böyle bir sisteme geçtik. Aşağı yukarı 10 gün oldu kuralı sistemi, daha önce öbür köyler de yapmıştı. Gittik o çeşmelere baktık, kafamıza yattı. Bütün kartları köylülere verdik. ￼Geliyor köylü sıra beklemeden suyunu alıyor. İstanbul'dan, Şile'den kim geliyorsa burada sıraya girsin diye orada açık bıraktık bir tarafını çeşmenin, akıyor. Kartla giriş yapılıyor. Bir sistem varmış daha önce yapan köylere gittik onlara baktık, kafamıza da yattı getirdik, yaptık." dedi.

28 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Şubat 2024) sunuyoruz...

BAE sinsice bölgeye girecekti! Türkiye tarihi hamleyi yapıp petrol zengini ülke ile anlaştı

BAE sinsice bölgeye girecekti! Türkiye tarihi hamleyi yapıp petrol zengini ülke ile anlaştı
ABD’yi orayı vurdu! 5 adet İHA imha edildi
Dünya

ABD’yi orayı vurdu! 5 adet İHA imha edildi

Küresel haydut ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!
Sosyal Medya

Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!

İstanbul Bahçelievler’de ambulansın hasta taşımadığını iddia eden genç, gördükleri karşısında saçmaladı.
Tabela adaylar Ekrem’e çalışıyor
Gündem

Tabela adaylar Ekrem’e çalışıyor

14-28 Mayıs seçimlerinde 6'lı masa etrafında toplanan zillet bileşenlerinin taktik değiştirdiğini söyleyen uzmanlar, "Niyet değişmedi" diyer..
Haluk Özdil'den Türkiye için dehşete düşüren uyarı: Mart ayı çok tehlikeli, dua edin o patlama olmasın

Haluk Özdil'den Türkiye için dehşete düşüren uyarı: Mart ayı çok tehlikeli, dua edin o patlama olmasın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23