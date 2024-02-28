İstanbul’un teee bir ucundan oraya akın ediyorlardı! 50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular! “Yok artık” diyeceksiniz

Köy sakinlerinden Ahmet Erikel ise, "Benim evim karşıda 2 damacana alıp evime gideceğim, saatlerce bekletiyorlar ya da tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için bu sisteme geçildi. Bu daha sağlıklı oldu." diye konuştu. Sancaktepe'den su doldurmaya Şile'ye gelen Ali Arı ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arı, "Önceden geldiğimde musluklar açıktı. Şu an kapalı. Bu sistemi ilk defa görüyorum" diye konuştu. Yeşilvadi Köyü sakinleri 15 yıl önce ormandan borularla kaynak suyu getirdi. 2 bin 800 metre boyunca döşenen borularla köye getirilen kaynak suyunu sadece köy sakinleri değil zamanla yabancılar da kullanmaya başladı. Hatta onlarca bidon su dolduranlarla, köy sakinleri arasında tartışma ve kavga çıktı. Tartışmaların önüne geçmek ve köylülerin sıra beklemeden su almasını sağlamak amacıyla 10 gün önce kartlı sisteme geçildi. Sistemle ilgili bilgi veren Yeşilvadi Köyü muhtarı Alican Özdemir, "Çeşme 15 sene önce yapıldı. Birisi yardımcı oldu biz de köylü olarak hepimiz çalıştık.