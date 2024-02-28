2024-02-28 14:54:25 İstanbul’un teee bir ucundan oraya akın ediyorlardı! 50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular! “Yok artık” diyeceksiniz
İstanbul Şile’de bulunan bir çeşmeye kentin bir ucundan 50 bidonla su almaya gelenlere karşı köylülerin ilginç yöntemi ortaya çıktı. Çeşmede kartlı ve şifreli sistem kuruldu. Şile Yeşilvadi'de bulunan hayrattan bidonlarca su alınması üzerine köylüler kartlı ve şifreli sisteme geçildi. Köylülere muhtarlıkça kartı dağıtıldı. Köylüler her defasında kart okutarak 30 saniye akan iki musluktan su dolduruyor. Dışarıdan gelenler ise, dijital hayratın bir çeşmesinden yararlanabiliyor. Köy muhtarı Alican Özdemir, "Her gelen 50 bidonla geliyor. 50 bidonla gelince biz burada su alamıyoruz. Onun için böyle bir sisteme geçtik." dedi.