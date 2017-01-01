İstanbul'un tarihi 'Taş Devri'ne kadar gitti

Beykoz'da yapılan yüzey araştırmalarında bulunan taş figürler, İstanbul'daki yaşam izlerini yontma taşdevri olarak ifade edilen Paleolitik döneme kadar götürdü.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi ArkeolojisiAnabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan tarafından, 2013'ten itibarenKültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece,Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beykoz, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe,Sultanbeyli, Tuzla, Şile ve Çekmeköy'de yürütülen İstanbul İli YüzeyAraştırmaları (İstYA) Projesi çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda önemlibuluntular elde edildi.
Araştırmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Doç. Dr. EmreGüldoğan, kentte son yıllarda kentsel dönüşüm, ulaşım ve inşaat faaliyetlerindendolayı arkeolojik alanlarla ilgili tahribatlar yaşandığını belirterek,İstanbul'la ilgili günümüze kadar gelen arkeoloji potansiyelinin ne olduğunuaraştırmak üzere İstYA Projesi'nin yürütüldüğünü söyledi.İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki 15 ilçesinde altı sezondurdevam eden İstYA Projesi kapsamında günümüze kadar tarih öncesi dönemlerle ilgiliherhangi bir arkeolojik kaydın bulunmadığı Beykoz ve çevresi için ilk örneklerolarak değerlendirilebilecek buluntular elde ettiklerini anlatan Güldoğan,ilçedeki çalışmalarının Beykoz Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildiğinikaydetti.
Güldoğan, ilçedeki çalışmalarda tarih öncesi dönemlere tarihlenenyontma taş buluntularla beraber çanak çömlek örnekleri ile taşınabilir kayasanatı örneklerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Çalışmamızda, ülkemiz sınırlarında az olarak temsil edilen özelliklePaleolitik dönemin sonlarında dünyada farklı yerlerde rastlanılan örneklerlekarşılaştık. Daha önce İstanbul ve çevresinde kayda geçmiş bu tarz bir buluntugrubu yoktu. Grup halinde bulunan ilk örnekler. Zaten Beykoz'da arkeolojikanlamda tarih öncesiyle ilgili bir kayıt yok. Bu yıl yapılan çalışmalarla tespitedildi. Bunlar, bölgenin arkeolojik geçmişinin ortaya çıkartılmasında önemlibilgileri barındırıyor."Taşınabilir kaya sanatı örnekleri arasında bir işlenmiş insan yüzübiçimli taş, hayvan figürü olduğu düşünülen kırık taş ile üzeri çizili iki taşnesne bulunduğunu anlatan Güldoğan, benzerleri Paleolitik dönem sonlarındataşınabilir sanat eseri olarak görülen bu eserlerin biçimlendirme yöntemlerinindiğer buluntulardan farklı olduğunu kaydetti
Doç. Dr. Emre Güldoğan, figürlerin doğal bir süreç sonucu oluşupoluşmadığını anlamak amacıyla jeoloji ve coğrafya bilimi uzmanlarınca dadeğerlendirildiğini anlatarak, şöyle konuştu:"Aldığımız görüşler sonucunda söz konusu buluntuların doğalolmadıkları belirlendi. Buluntulardaki insan yüzü biçimli olan taş nesne üzerindeüçgen biçimli gözlerle kaş kemerleri ve burun oldukça net bir biçimde ayırtedilmekte. Taşın kalan kısımlarında da az olsa da işlenme izleri görülüyor.Figürün olarak adlandırılan kum taşından biçimlendirilen nesnede ise özelliklezemine oturduğu düşünülen kısımda işleme izleri oldukça belirgin olarak yapılmış.Taş üzerinde çeşitli yerlerde kazıma izleri ve kenarlarda ise düzeltme izleri netbir biçimde görülmekte. Üzeri çizili taşlardan ilki yine kum taşından ovalbiçimli kenar kısımları yuvarlaklaştırılmış, üzerinde ise birbirini kesendoğrusal çizgiler yer alıyor. İzler üzerinde yapılan çalışmalarda derinliklerininfarklı olduğu görülmekte. Bilinçli bir şekilde taşın üzerine bu izlerin açıldığıdüşünülmekte. Diğer taş nesnede ise her iki yüzde birbirini çapraz olarak keseniki doğrusal çizgi dikkati çekmekte. Dörtgen bir kum taşından biçimlendirilmişnesnede her iki yüzeydeki çizgilerin kesişim noktaları aynı yere gelecek şekildeaçıldığı görülmekte."
Emre Güldoğan, İstanbul'un tarih öncesi dönemiyle ilgili çalışmalaryapıldığını belirterek, "Bizim çalıştığımız bölgede tarihi öncesiyle ilgiliherhangi bir kayıt yoktu. Bu açıdan hem yayılımı göstermesi hem de insanizlerinin buralarda takip edilebilmesi adına önemli sonuçlar barındırıyor.İstanbul'un Paleolitik dönemden beri gelen kültürel tarihi anlamında bir geçmişivar. Ancak bu belirli bölgelerdeydi. Biz bunun Beykoz'a kadar yayılımını gördük."diye konuştu
Güldoğan, bulunan nesnelerin gerekli çalışmaların ardından İstanbulArkeoloji Müzesi'ne teslim edildiğini ifade ederek, İstanbul İli YüzeyAraştırmaları Projesi kapsamında çalışmalara 2019'da da Beykoz'da devam edeceğinidile getirdi.