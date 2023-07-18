İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

NO: 34942031 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BAYBORA, BEYREK, DOĞANTEPE, EGEMEN, ESATPAŞA, GÜNTEKİN, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, HASAN HÜSEYİN, KRİSTAL, MALAZGİRT, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NERMİN, NİLAY, PEŞREV, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, UYGURALP, YADİGAR, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, BAŞTUĞ, BERNA, BİLGİN, CANDANER, CANFEDA, DALKILIÇ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, KATRE, KOVANLIK, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MESİRE, MOR LEYLAK, MİNİ, ORUÇ REİS, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, SÜKUT, TAHSİLDAR, TEKCAN, TEMAŞA, TERAZİ, UHUVVET, YAZGI, YEŞİLBAĞ, ZİHNİ, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZVATAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İYİ NİYET, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR, ŞEYDA sk / TAŞOLUK mah AKBABA, AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, ECZANE, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FERİDUN, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.