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İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

2023-07-18 23:43:30
İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ, İstanbul'da 19 Temmuz Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurarak vatandaşları uyardı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı o ilçeler...

#1
Foto - İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

NO: 34942030 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#2
Foto - İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

NO: 34942031 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BAYBORA, BEYREK, DOĞANTEPE, EGEMEN, ESATPAŞA, GÜNTEKİN, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, HASAN HÜSEYİN, KRİSTAL, MALAZGİRT, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NERMİN, NİLAY, PEŞREV, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, UYGURALP, YADİGAR, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, BAŞTUĞ, BERNA, BİLGİN, CANDANER, CANFEDA, DALKILIÇ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, KATRE, KOVANLIK, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MESİRE, MOR LEYLAK, MİNİ, ORUÇ REİS, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, SÜKUT, TAHSİLDAR, TEKCAN, TEMAŞA, TERAZİ, UHUVVET, YAZGI, YEŞİLBAĞ, ZİHNİ, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZVATAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İYİ NİYET, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR, ŞEYDA sk / TAŞOLUK mah AKBABA, AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, ECZANE, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FERİDUN, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#3
Foto - İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

NO: 34928053 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 19/07/2023 00:01:00 - 19/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34928051 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 19/07/2023 00:01:00 - 19/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34934885 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1847., 1848. sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#4
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NO: 34941904 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34941902 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 262., 263., 264., 265., 266., 269., 270., 274. sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940071 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#5
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NO: 34940070 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34938065 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940069 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#6
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NO: 34937253 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS, VEZİR sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34937255 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 19/07/2023 02:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34941806 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#7
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NO: 34941950 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 19/07/2023 13:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34935832 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah EMEK sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34938023 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ANT, GÜR, KIR, KIZILIRMAK sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#8
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NO: 34935836 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TURAN, ÖZDOĞAN sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34938881 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKYAR, CEBERHAN, TEMEL, ZAFER, ÇANAKKALE, ÇANDARLI, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR sk bölgelerinde 19/07/2023 11:00:00 - 19/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34938882 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞCILAR ÇIKMAZI, BAĞLAR, GELİNCİK, ÇIĞ, İNKILAP sk / VATAN mah ŞEBNEM sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#9
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NO: 34936671 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34904072 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BARAKALAR, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, PROF. DR. ORHAN ERSEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34935121 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞLIK sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#10
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NO: 34940083 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SİNCAP, TOHUM, YEŞİLÇİMEN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, NURGÜL, PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34942024 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, ÖZDEŞ sk bölgelerinde 19/07/2023 15:00:00 - 19/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34936679 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-EMEKYEMEZ mah GÜMÜŞ GERDAN, NAZLI HANIM, SARIKÇI, TALAŞÇI, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#11
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NO: 34936680 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940649 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ALBATROS, AS, ATATÜRK, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, HÜLYA KOÇYİĞİT, KORDONBOYU, MÜZEYYEN SENAR, NUSRET ERSÖZ, ZEKİ MÜREN sk / FATİH mah KETEN sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34942010 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#12
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NO: 34940898 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAPLAN GİRAY, KOYUNCU ÇIKMAZI, KOŞU, ÖZERDEM sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34939384 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-172, G-523 sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34937224 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, ÇİFTLİK, ÖZEN sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#13
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NO: 34939870 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34941722 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 665., 676., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 699., 701., 702., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34941914 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.YILDIZ, 10.GÜL, CAMİİ, CUMHURİYET sk bölgelerinde 19/07/2023 01:00:00 - 19/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#14
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NO: 34938103 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, EFES , HEKİM, KASTAMONU, KRATER, MİNE, TEPE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805., 805/2., 807., 843., 848., 848/1., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 861., 937., EFES, KEMAL ŞEKER sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34939088 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, ADNAN MENDERES, BELGİN, DOLGUN, DİNÇ, ERKILIÇ, GAMZE, GÜL, GÜLAÇAN, GÜLBAHAR, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU, NİLGÜN, VEYSEL KARANİ, İKBAL, İKBAL ALT, ŞEKERPARE sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940110 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, BAHÇEKÖY, FATİH sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, NİDA sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#15
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NO: 34937565 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 19/07/2023 00:05:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34937562 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1144., 1172., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., MENDERES sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1254. sk bölgelerinde 19/07/2023 00:05:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34938103 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, EFES , HEKİM, KASTAMONU, KRATER, MİNE, TEPE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805., 805/2., 807., 843., 848., 848/1., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 861., 937., EFES, KEMAL ŞEKER sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#16
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NO: 34940867 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah PULLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, GÜL, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34938066 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 19/07/2023 02:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940103 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DESTEGÜL, DOĞA, EMEKTAR, EMEKTAR ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FATİH, KEMAL ATATÜRK, UMAR sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#17
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NO: 34940630 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -BEŞYOL mah sk bölgelerinde 19/07/2023 00:01:00 - 19/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940655 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#18
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NO: 34940653 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KİRAZLI BAĞLAR sk bölgelerinde 19/07/2023 00:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940631 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 1., KOZLU sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940645 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#19
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NO: 34940646 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#20
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NO: 34940869 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ALİPAŞA FENER YOLU sk / SELİMPAŞA mah 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1036., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 3000., 3002., 3003., 3004., 3005., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3015., 3016., 3017., 3018., 3023., 3024., 3027., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3118., 3124., ADNAN MENDERES, ARA ÇIKMAZI, BAHÇELİ OKUL, BEKİR, BÜYÜK CAMİ, DALGIÇ, ELMASLI, EROL AYGÖREN, ESKİ ŞARAPHANE, FIRIN ARKASI, GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, HALE, HAVUZLU, HAYALET, HÜRMET, KADİR HAS, KALE ARKASI, KENAR, LOJMANLAR, MADEN, MEHMET AKİF ERSOY, MEHTER, MUSTAFA ORUÇ, MUTLU, MÜJDE, NAZ, NURAN, NURAY, OKUL ARKASI, ORTA, REMZİ ÖZENÇ, SAADET, SAYGILI, SEMRA ÖZAL, SEVİNÇ, VAPUR, YARDIM, YEDPA ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YEŞİLOBA, YUKARI ÇEŞME, ZEYNEL GRANİT, ZİŞAN, ÇİFTE KUYU, İSKENDER ÖZCAN, İZZET GÜRÇAY, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 19/07/2023 01:00:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#21
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NO: 34943770 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#22
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NO: 34943823 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKİRAĞA, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DİCLE, DİLŞAD, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, HİLMİ ÇALIŞ, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#23
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NO: 34942471 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah KURU, ÇATALCA sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34942023 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#24
Foto - İstanbullular dikkat! BEDAŞ uyardı: 19 Temmuz Çarşamba günü bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

NO: 34904301 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, DUTLUK, EMEK, GÖNÜL, GÜLŞEN, HİLAL 2, LEYLAK, NEŞE sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34942025 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, MEHMETÇİK, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 19/07/2023 15:00:00 - 19/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#25
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NO: 34937562 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1144., 1172., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., MENDERES sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1254. sk bölgelerinde 19/07/2023 00:05:00 - 19/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34940867 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah PULLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, GÜL, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 19/07/2023 09:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#26
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NO: 34939090 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 19/07/2023 13:00:00 - 19/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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