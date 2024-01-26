  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye son ittifak teklifi: Ümitli değiliz ama o dört yeri istiyoruz

Sibirya’dan göç ettiler Bayburt’u çok sevdiler

Asgari ücret zammı cebe girmeden büyük vicdansızlık! Marketler bir gecede 700 ürünün fiyatını değiştirdi

Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

ASELSAN'dan deniz sistemleri ihracatı! İsmi sır gibi saklanan ülke ne varsa satın aldı, rakam herkesi heyecanlandırdı

Kastamonu'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meteoroloji'den 31 ile kritik uyarı: Şiddetli geliyor
Gündem
6
İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

2024-01-26 08:58:25
İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasına konu olan 114 villadan oluşan lüks sitede iki ayrı tarihte inceleme yapan bilirkişi heyetinin iki ayrı tutanağında, insan hayatını riske atan detaylar açıkça ifade edildi. Bilirkişilerin el yazısıyla kaleme aldığı tutanaklarda, villaların temel altlarında düşey enjeksiyonla zemin iyileştirilmesi yapılmadığı, projeye aykırı şekilde forekazıkların imal edilmediği aktarıldı. En dikkat çeken detaylardan biri ise, "Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" ifadelerine yer verilen 1 Ağustos 2023 tarihli tutanak oldu. Asıl çarpıcı olan ise, bu tutanağa Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin T.'nin imza atmadığı bunun da "imzayı imtina etti" şeklinde yazılması oldu.

#1
Foto - İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır da bulunuyor. 144 villadan oluşan 8,5 milyar lira değerindeki lüks sitenin inşaatında hiçbir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadan ve sismik kontrollerin yapılmadan rüşvetle ruhsat verildiği belirtildi. Villa inşaat sahasından elde edilen ve dosyaya da konulan fotoğraflarda da olası bir depremde âdeta 'ölüme davet' şeklindeki çalışmalar net bir şekilde görülebiliyor. Villaların adeta toprak üzerine öylece konumlandırdığı fotoğraf karelerine de yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden proje hakkında yıkım kararı çıkarılmasını talep etti.

#2
Foto - İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

Sabah'ın haberine göre, ulaşılan Bilirkişi Tutanaklarında da İmar Kanununa açıkça aykırı halde inşa faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. İnşaat sahasında forekazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadan ruhsat verildiği, belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendiklerini belirleyen iki uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin el yazısıyla kaleme alınan iki ayrı tutanakta, yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumun olduğu belirtildi. İşte iki ayrı bilirkişi tutanağı:

#3
Foto - İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

(11 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi, 113 ada 6 parsel ve 145 ada 4 parseldeki Gül İnşaat'a ait şantiyelere bilirkişiler olarak gidildi. Sahada Villa 101, Villa 3 ve Villa 24 temellerine makine ile gözlem kazısı yapılarak projelerdeki enjeksiyon ile (düşey) zemin iyileştirme imalatının yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda villaların temel altlarında düşey enjeksiyon ile zemin iyileştirme çalışmasının yapılmadığı ve projesine uyulmadığı tespit edilmiştir" (Bilirkişiler İnşaat Yüksek Mühendisi Ümit Şafak ve Dr. Jeofizik Yüksek Mühendisi Fethi Ahmet Yüksel) (1 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi Eski 113 ada 6 parselde eksavatör kazı makinesi ile 71-95-91 nolu parsellerde forekazık imalatı gözlem metodlu çalışma (araştırma) yapıldı.

#4
Foto - İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

Donatılı forekazık projelerine göre yerinde imalat yapılıp yapılmadığına bakıldı. 71 nolu parselde iki noktada yapılan kazılı gözlemde projesine göre ikal edilmiş forekazıklara rastlandı ve gerekli tespitler yapıldı. 95 ve 91 nolu parsellerde ise köşe noktalarında gözlem kazıları yapıldı fakat projesindeki gibi olması gereken forekazıkların imal edilmediği ve projenin olması gereken gibi uygulanmadığı tespit edildi.

#5
Foto - İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" (Bilirkişiler İnşaat Yüksek Mühendisi Ümit Şafak ve Dr. Jeofizik Yüksek Mühendisi Fethi Ahmet Yüksel ve Ekskavatör Makine Operatörü Ercan Bağcı imzaladı. Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin Türkel "imzayı imtina etti")

Türkiye'nin tanınmış ünlü tavuk firmalarına soruşturma
Ekonomi

Türkiye'nin tanınmış ünlü tavuk firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin tanınmış ünlü tavuk firmalarına, soruşturma açılmasını kararlaştırdı...
Bunlar beş ay önce bu ülkeyi yönetmeye taliptiler! Akşener: 'Yanlış Ümit'i attık galiba'
Siyaset

Bunlar beş ay önce bu ülkeyi yönetmeye taliptiler! Akşener: 'Yanlış Ümit'i attık galiba'

Fatih Altaylı bugünkü Youtube yayınında İYİ Parti'ye ilişkin skandal bir kulis paylaştı.
Dev Türk firmasından İngiltere hamlesi!
Ekonomi

Dev Türk firmasından İngiltere hamlesi!

Kimpur-Kimteks, İngiltere'de yeni bir şirket olan Kimpur UK Limited'ı kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Şirket, Birle..
İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi
Dünya

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

Katil İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Sunak, Filistin sloganları atan duyarlı insanlara 'aptall..
70 yıl sonra bir ilk! Alkol yasağı olmayanlar ne buldular ki Arabistan da kaldırıyor?
Dünya

70 yıl sonra bir ilk! Alkol yasağı olmayanlar ne buldular ki Arabistan da kaldırıyor?

Şeriat ile yönetilen Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra alkollü içki satışı yeniden başlıyor.
Kanada ülkesindeki kısıtlama: Türkiye'yi etkilemeyecek!
Eğitim

Kanada ülkesindeki kısıtlama: Türkiye'yi etkilemeyecek!

Kanada, ülkedeki barınma ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kabul edilen yabancı öğrenci hakkında kısıtlama getirdi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23