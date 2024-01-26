İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasına konu olan 114 villadan oluşan lüks sitede iki ayrı tarihte inceleme yapan bilirkişi heyetinin iki ayrı tutanağında, insan hayatını riske atan detaylar açıkça ifade edildi. Bilirkişilerin el yazısıyla kaleme aldığı tutanaklarda, villaların temel altlarında düşey enjeksiyonla zemin iyileştirilmesi yapılmadığı, projeye aykırı şekilde forekazıkların imal edilmediği aktarıldı. En dikkat çeken detaylardan biri ise, "Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" ifadelerine yer verilen 1 Ağustos 2023 tarihli tutanak oldu. Asıl çarpıcı olan ise, bu tutanağa Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin T.'nin imza atmadığı bunun da "imzayı imtina etti" şeklinde yazılması oldu.