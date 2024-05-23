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Ekonomi
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İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

2024-05-23 10:35:04
İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

İstanbul'da pandemi sonrası artan kira fiyatlarına bir türlü çözüm bulunamadı. Hemen hemen her gün ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan kavgalar gündeme geliyor. İki yıl önce getirilen yüzde 25'lik zam sınırına ise kimse uymuyor. Zam dönemi yaklaşan kiracılar büyük bir tedirginlik içerisinde beklerken İstanbul'da en düşük kira bedelinin olduğu ilçeler açıklandı. Rakamlara bakılırsa asgari ücret alan bir kişinin bu ilçelerde yaşaması bile maalesef imkansız hale geldi.

#1
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

Son yıllarda ülke genelinde kiralık ev fiyatlarında artış yaşandı.

#2
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

Hal böyle olunca iki sene önce kiralara yüzde 25'lik zam sınırı getirildi.

#3
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

2 yıldır devam eden uygulama ise temmuz ayında sona erecek.

#4
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

Geçtiğimiz gün canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklama yapmış; "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok." demişti.

#5
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

Yaşananların ardından gözler, en yüksek kira fiyatlarının olduğu İstanbul'a çevrildi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konut kira fiyatlarına ilişkin verileri paylaştı.

#6
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

İşte İstanbul'da konut kirası bedelinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ilçe...

#7
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

Kira bedelinin en yüksek olduğu 5 ilçe; 1- Sarıyer - 51 bin 591 TL

#8
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

2- Beşiktaş - 41 bin 500 TL

#9
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

3- Kadıköy - 32 bin 820 TL

#10
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

4- Bakırköy - 30 bin TL

#11
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

5- Beykoz - 27 bin 443 TL

#12
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

Kira bedelinin en düşük olduğu 5 ilçe ise şöyle; 1- Arnavutköy - 11 bin 605 TL

#13
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

2- Esenyurt - 11 bin 765 TL

#14
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

3- Esenler - 12 bin 741 TL

#15
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

4- Sultangazi - 12 bin 961 TL

#16
Foto - İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

5- Sultanbeyli - 13 bin 856 TL

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