İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler belli oldu! Durum oralarda bile 'eyvah' dedirtiyor

İstanbul'da pandemi sonrası artan kira fiyatlarına bir türlü çözüm bulunamadı. Hemen hemen her gün ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan kavgalar gündeme geliyor. İki yıl önce getirilen yüzde 25'lik zam sınırına ise kimse uymuyor. Zam dönemi yaklaşan kiracılar büyük bir tedirginlik içerisinde beklerken İstanbul'da en düşük kira bedelinin olduğu ilçeler açıklandı. Rakamlara bakılırsa asgari ücret alan bir kişinin bu ilçelerde yaşaması bile maalesef imkansız hale geldi.