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İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

2022-09-08 12:03:39
İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü.

#1
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZK 0852 plakalı tır, Beylikçayır Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

#2
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

Çarpmanın etkisiyle dorsesinden ayrılan tırın çekicisi, viyadükten aşağı düştü.

#3
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

Kazada yaralanan tır şoförü, gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye görevlisinin yardımıyla iple yukarı çekildi.

#5
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

#7
Foto - İstanbul'da feci kaza! Ekipler seferber oldu

Kaza yerinden görüntü...

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