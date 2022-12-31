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İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

2022-12-31 17:09:42
İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Kaza, Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

#1
Foto - İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 34 CTM 458 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden N.A'nın kullandığı 34 ZP 7498 plakalı araca arkadan çarptı.

#2
Foto - İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 ZP 7498 plakalı otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, N.A'nın aracında bulunan eşi T.A. arka koltukta sıkıştı.

#3
Foto - İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadını sıkıştığı yerden çıkardı.

#4
Foto - İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Yaralı kadın sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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