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İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

2023-07-17 13:25:44
İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

Yangın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın büyüyerek geniş bir alana yayılması üzerine çevre yolunda trafikteki sürücülerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm anız ve çalılık alan küle döndü.

#2
Foto - İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle sürücülerin görüşmesi mesafesi düştü. Polis ekipleri İstanbul’dan Edirne istikametine trafiği kısa süreliğine durdurdu.

#3
Foto - İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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