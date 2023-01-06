İstanbul barajları alarm veriyor! Kuraklık kapıya dayandı

Kurnaz, İstanbul'da su kullanımının şu anda aynı şekilde devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Barajlardaki su miktarı yüzde 30'lara düşmüş durumda ve gittikçe de azalıyor. Önümüzdeki günlerde de sanıyorum gelecek haftanın ortasına kadar İstanbul'da bir yağış beklenmiyor. Sadece 11, 12'si gibi bir yağış var. Ondan sonra da gene günlük, güneşlik olacak havalar. Dolayısıyla su kullanımı konusunda hepimizin çok çok dikkatli olması gerekiyor." Türkiye'de ve İstanbul'da günlük suyunu çok dikkatli ve az kullanan çok geniş bir grup insan olduğunu dile getiren Kurnaz, ancak bütün bunları göz ardı ederek havuzunu dolduran, arabasını sık sık yıkatan, halı yıkayan birçok kişinin de bulunduğunu kaydetti. Kurnaz, "Artık çok su kullanan şeyleri yapmamamız gerekiyor. Ben elimi yıkarken musluğu kapatayım iyi güzel ama hani başka biri gelip havuzunu dolduruyorsa ben istediğim kadar elimi yıkarken suyu kapatayım, çok fazla bir şey fark etmiyor. Büyük su kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması, hatta bana göre su fiyatının da buna göre belirlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.