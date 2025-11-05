İsrail’in hedefinde hangi ülkeler var! Vaat edildiği söylenen toprakların sınırı Kur'an'da cevabı verilmiş

İSRAİL "VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR" DÜŞÜNCESİNİ BU ŞEKİLDE TAHRİF ETTİ “Vaat edilmiş topraklar” düşüncesi, Tevrat’ın Tekvin 15:18 ve Çıkış 23:31 ayetlerinde yaratıcının İbrahim’in soyuna belirli bir dönemde “Mısır Irmağı’ndan Fırat’a kadar” olan toprakları vaat ettiği ifadelerine dayanır. Ancak bu vaad, tarihsel ve geçici bir bağlamda yer alırken, modern İsrail ideolojisi bu pasajları tahrif ederek sürekli geçerli bir toprak hakkı gibi yorumlamıştır. Kur’an-ı Kerim ise bu tür tahrifleri açıkça reddeder; Bakara 79’da “Kitabı elleriyle yazıp ‘Bu Allah katındandır’ diyenlere yazıklar olsun” denilerek ilahi metinlerin menfaat uğruna değiştirildiği vurgulanır. Böylece Kur’an, İsrail’in “vaat edilmiş topraklar” anlayışının ilahi değil, insan eliyle çarpıtılmış bir siyasi iddia olduğunu ortaya koyar.