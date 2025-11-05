Haber Merkezi Giriş Tarihi: İsrail’in hedefinde hangi ülkeler var! Vaat edildiği söylenen toprakların sınırı Kur'an'da cevabı verilmiş
Vaat edilmiş topraklar, hem dini öğretilerde yer alan hem de İsrail’in siyasi söylemlerinde kendine yer bulan bir kavram olarak öne çıkıyor. Bazı yorumlara göre bu iddia; Filistin topraklarının ötesine uzanan daha geniş bir bölgeyi kapsadığı iddiasıyla gündemde tutuluyor. Bu anlayışın, bölgedeki çatışmaları ve toprak mücadelesini derinleştirdiği vurgulanırken, Kur’an’da geçen tarihsel anlatımların farklı kesimler tarafından farklı yorumlandığı ifade ediliyor.