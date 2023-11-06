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Dünya
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İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

2023-11-06 12:08:39
İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.

#1
Foto - İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısından sonra savaş durumuna geçen İsrail, masumları öldürüyor.

#2
Foto - İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

Binlerce kişiyi öldüren ve Gazze'nin dünya ile olan iletişimini kesen İsrail, hastane ve mülteci kamplarını da vurarak savaş suçu işliyor.

#3
Foto - İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

Dünyanın ateşkes çağrılarına kulağını kapatan ve masaya oturmayacağını söyleyen İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 9 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

#4
Foto - İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

İsrail'in eski başbakanı Yair Lapid, Mısır basınına yaptığı açıklamada işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değindi.

#5
Foto - İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

ÖNEMLİ İTİRAF: İSRAİL AHLAKLI DEĞİL/ Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşen ve "İsrail bölgesel bir güç değil" diyen Lapid, "İsrail artık güvenli bir yer ve ahlaklı bir devlet değil" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…

İsrail'in bu savaşı kazanmadığını söyleyen Lapid, "Sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun her türlü anlaşmayı destekleyeceğiz" dedi.

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