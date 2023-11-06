2023-11-06 12:08:39 İsrail’in eski başbakanının itirafı dünyayı salladı! Öyle bir şey söyledi ki…
İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.
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İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.
7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısından sonra savaş durumuna geçen İsrail, masumları öldürüyor.
Binlerce kişiyi öldüren ve Gazze'nin dünya ile olan iletişimini kesen İsrail, hastane ve mülteci kamplarını da vurarak savaş suçu işliyor.
Dünyanın ateşkes çağrılarına kulağını kapatan ve masaya oturmayacağını söyleyen İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 9 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in eski başbakanı Yair Lapid, Mısır basınına yaptığı açıklamada işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değindi.
ÖNEMLİ İTİRAF: İSRAİL AHLAKLI DEĞİL/ Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşen ve "İsrail bölgesel bir güç değil" diyen Lapid, "İsrail artık güvenli bir yer ve ahlaklı bir devlet değil" ifadelerini kullandı.
İsrail'in bu savaşı kazanmadığını söyleyen Lapid, "Sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun her türlü anlaşmayı destekleyeceğiz" dedi.
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