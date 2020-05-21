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İsrail’e büyük saldırı! ‘Hackers of Savior’

2020-05-21 14:54:42
İsrail’e büyük saldırı! ‘Hackers of Savior’

Bilgisayar korsanları, İsrail'deki birçok internet sayfasını ele geçirerek İsrail karşıtı video paylaştı.

#1
Foto -

"Hackers of Savior" isimli bir grup bilgisayar korsanı, birçoğu İsrail'deki giyim markaları, kültür merkezleri, Yahudi dernek ve okullarına ait olmak üzere çok sayıda internet sayfasına siber saldırı düzenledi.

#2
Foto - Hackerlar ele geçirdikleri sayfalarda, İsrail'i hedef alan İngilizce ve İbranice videolar paylaştı.

Hackerlar ele geçirdikleri sayfalarda, İsrail'i hedef alan İngilizce ve İbranice videolar paylaştı.

#3
Foto -

"Büyük bir sürprize hazır olun" mesajıyla başlayan videoda, Tel Aviv ve Hayfa'nın bombardıman altında olduğu görülüyor.

#4
Foto - Söz konusu videoda,

Söz konusu videoda, "İsrail'in yıkımı için geri sayım çok önceden başladı" mesajı öne çıkıyor.

#5
Foto - İsrailli uzmanlar da kullanıcıları ele geçirilen sayfalarda paylaşılan linkleri tıklamamaları konusunda uyardı.

İsrailli uzmanlar da kullanıcıları ele geçirilen sayfalarda paylaşılan linkleri tıklamamaları konusunda uyardı.

#6
Foto - Siber saldırının İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin 53. yılına rastlaması ise dikkati çekti.

Siber saldırının İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin 53. yılına rastlaması ise dikkati çekti.

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