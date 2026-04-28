İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar

İnsansız hava aracı anlaşmasına uymayan İsrail, Türk İHA'larına olan ilginin ardından apar topar sözleşme taahhütlerini yerine getirmeye başladı.

Foto - İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar

GDH'de yer alan habere göre İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems, Romanya’nın Chitila kentinde yeni bir insansız hava aracı (İHA) üretim tesisini hizmete açtı. Söz konusu hamlenin Bükreş yönetininin tehdidi ve Türk İHA'larına olan ilgisinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. 27 Nisan 2026’da gerçekleştirilen açılış töreni kapsamında Watchkeeper XR platformu Romanya hava sahasında ilk uçuşunu gerçekleştirerek programın operasyonel aşamaya geçtiğini gösterdi.

Foto - İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar

Yeni tesis, Elbit Systems’ın Romanya’daki yedinci üretim merkezi olurken, şirketin ülkedeki 30 yılı aşkın faaliyetlerinin en son halkasını oluşturuyor. Üretim, entegrasyon, test ve bakım süreçlerinin tamamını kapsayan tesis, Watchkeeper XR programının endüstriyel altyapısını doğrudan sahaya taşıyor. Şirketin Romanya genelinde 1.000’den fazla yerel personel istihdam ettiği belirtilirken, bu yatırımın ülkenin savunma sanayii kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Foto - İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar

Elbit Systems Havacılık Genel Müdürü Yoram Shmueli, açılış sırasında yaptığı açıklamada sistemin yalnızca bir platformdan ibaret olmadığını vurguladı: Bugün açılışını yaptığımız tesis, Romanya’daki yedinci üretim sahamızdır ve yerel ekosisteme olan uzun vadeli bağlılığımızın açık bir göstergesidir. Sunduklarımız yalnızca bir platform değil, görev hazır ve ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilecek kabiliyetlerdir.

Foto - İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar

Watchkeeper XR, orta irtifada uzun süreli keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen taktik bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Daha önce Birleşik Krallık envanterinde yer alan Watchkeeper W platformunun geliştirilmiş versiyonu olan sistem, güncel çatışmalardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda modernize edildi. Gelişmiş sensör sistemleri taşıyabilen platform, elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlanırken, geniş alan gözetleme ve sürekli istihbarat üretimi gibi görevlerde kritik rol üstleniyor.

Foto - İsrail'den sinsi hamle! Rotayı Türk İHA'larına çevireceklerini duyunca apar topar açtılar

Tesisin en dikkat çeken yönlerinden biri, yalnızca üretim değil aynı zamanda bakım, onarım ve modernizasyon süreçlerini de kapsaması. Bu sayede Romanya’nın, sistemin idamesinde dışa bağımlılığını azaltarak kendi savunma sanayii altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, özellikle NATO’nun doğu kanadında yer alan ülkeler için savunma sanayiinde sürdürülebilirlik ve bağımsızlık açısından stratejik önem taşıyor.

