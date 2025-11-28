  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İsrail'den altın kaplama iPhone: 2 bin 300 dolarlık kirli planı deşifre oldu! Ateşkes değil kâbus! Plan çöktü

Giriş Tarihi:
İsrail'den altın kaplama iPhone: 2 bin 300 dolarlık kirli planı deşifre oldu! Ateşkes değil kâbus! Plan çöktü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne çadır, ilaç, gıda gibi en temel insani malzemelerin girişini engellerken, altın kaplamalı "iPhone 17" planı deşifre oldu. Yeni planıo: lüks tüketim araçlarının girişine izin veriyor. Katil İsrail ordusu ateşkesin 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri hayatı kâbusa çevirmeye devam ediyor.

Foto - İsrail'den altın kaplama iPhone: 2 bin 300 dolarlık kirli planı deşifre oldu! Ateşkes değil kâbus! Plan çöktü

Gazze'de en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılan Filistinliler, kısıtlama uygulanmayan lüks ürün girişini "sahnenin kasıtlı olarak tasarlanması" şeklinde değerlendiriyor.

Foto - İsrail'den altın kaplama iPhone: 2 bin 300 dolarlık kirli planı deşifre oldu! Ateşkes değil kâbus! Plan çöktü

Altın kaplama ve elmas işlemeli "iPhone 17" telefonunu sergileyen bir gencin görüntüsünün sosyal medyada yayılması, tartışmaları daha da alevlendirdi. Gazze'deki hükümet, İsrail'in çadır ve temel malzemeler dahil 350 kalem ürünün girişini engellerken buna karşın sadece besin değeri düşük ürünlerin girişine izin verdiğini vurguluyor.

Foto - İsrail'den altın kaplama iPhone: 2 bin 300 dolarlık kirli planı deşifre oldu! Ateşkes değil kâbus! Plan çöktü

İsrail, lüks tüketim ürünlerine izin verirken temel gıda girişini engelliyor AA'nın ulaştığı telefon satıcıları, Gazze'de fiyatı 2 bin 300 doları bulan "iPhone 17"lerin temel ihtiyaç malzemelerindeki eksikliğe rağmen piyasayı doldurmaya başladığını ifade etti. Ekonomi uzmanı Ahmed Ebu Kamer ise İsrail'in Gazze'ye barınma ve tıbbi malzeme girişini engellerken lüks tüketim ürünlerinin girişini serbest bırakarak piyasada sahte bir "normalleşme" görüntüsü oluşturmaya çalıştığını söyledi. Ebu Kamer, "İsrail yumurta, tavuk, barınma ve tıbbi malzeme girişini engellerken, lüks tüketim ürünlerinin girişine kasıtlı olarak izin veriyor." dedi. İsrail'in çikolata girişine izin verirken temel malların girişine kapıları kapattığını vurgulayan Ebu Kamer, "İsrail piyasayı yüksek fiyatlı son model telefonlarla doldurdu." dedi. Ebu Kamer, İsrail'in piyasaya sürdüğü lüks tüketim malları ile hem Filistinlilerin hesaplarında biriken paranın bir kısmını çekmeyi hem de Gazze'nin normal hayatına döndüğü gibi bir görüntü sağlamayı amaçladığını söyledi. Ebu Kamer, bunun, piyasaların normal işlediğine dair yanlış bir izlenim yaratmak için tasarlanmış, sistematik bir aç bırakma politikası olduğunu vurguladı. Gazze halkının büyük çoğunluğunun günlük yiyecek parasına sahip olmadığını, telefon satın alan kesimin ise çok sınırlı olduğunu ve bazılarının bunu soykırım sırasında kamyonların ve yardımların yağmalandığı kaos ortamında elde ettiği paralarla aldığını anlatan Ebu Kamer, bu kesimin Gazze'deki ekonomik durumu temsil etmediğini, burada yaşayan Filistinlilerin daha önce görülmemiş felaket boyutunda bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. İsrail "sahte mesaj" veriyor Gazze'ye lüks ürünlerin girişine izin verilmesine karşın temel ihtiyaçların engellenmesi tepkilere neden olurken, bu durum sosyal medya tartışmalarına da yansıdı. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda söz konusu çelişkiye dikkat çeken çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Filistinli Cihad Helles, yayımladığı videoda, "İsrail, Gazze'ye altın kaplamalı bir iPhone 17 Pro Max'in girmesine izin verirken, Gazzelileri yağmurdan ve kışın soğuğundan koruyacak malzemeler gibi en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakıyor." dedi. İsrail'in, Gazze'nin lüks ürünlerle dolu bir yaşam sürdüğüne dair "sahte bir mesaj" vermeye çalıştığını dile getiren Helles, buna karşın bölgede en temel yaşam malzemelerine duyulan ihtiyacın had safhada olduğu gerçeğini gizlediğini dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği şeyler gerçek ihtiyaçlarla çelişiyor Filistinli Salah Safi, Gazze'de insanların çamur, yıpranmış çadırlar ve ekmek ile bebek maması arayışı arasında hayatta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, tüm bunlar bulunamazken lüks telefonların girişine izin verilmesini eleştirdi. Ömer Muhammed el-Atal ise İsrail'in sınırdan altın kaplama iPhone 17'yi geçirdiğini ancak bir kilogram çimentoyu ya da hastaların hayatını kurtaracak bir ilacı geçirmediğini söyledi. Filistinli Halid Safi de İsrail’in hastanelerin acil ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve malzemeler ile temel gıda maddelerinin büyük bölümünü engellerken, farklı sürümlerde binlerce iPhone'un girişine izin verdiğini belirterek, bu durumun, Gazze'deki ekonomik ve yaşam şartlarının "mühendislikten geçirilmesi" anlamına geldiğini ifade etti. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, İsrail'in dış dünyaya "Gazze'ye her şeyin girdiği yönünde yanıltıcı bir görüntü" sunduğuna dikkat çekildi. Gazze'de halkın yırtık çadırlarda yaşadığını, günlük yiyecek bulmakta zorlandığını ve çocuklarını soğuktan koruyamadığını söyleyen Filistinliler, lüks tüketim ürünlerinin piyasaya sürülmesini "gerçek ihtiyaçlarla çelişki" şeklinde yorumladı.

Foto - İsrail'den altın kaplama iPhone: 2 bin 300 dolarlık kirli planı deşifre oldu! Ateşkes değil kâbus! Plan çöktü

Paylaşımlarda, söz konusu politikanın bazı "savaş tüccarları" aracılığıyla yürütüldüğüne işaret edildi. Gazze'deki ablukayı aldatıcı bir ticari vitrinle "güzelleştirme" girişimi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durumu "temel ekipman ve ilaç eksikliği ile çöken sağlık sistemi gölgesinde, ablukayı aldatıcı bir ticari vitrinle güzelleştirme girişimi" olarak değerlendirdi. Gazze'ye yardım girişi konusunda kısıtlamalar sürerken sağlık altyapısının ağır baskı altında olduğunu belirten Burş, "İsrail, ilaçlar, serumlar, antibiyotikler, diyaliz cihazları ve cerrahi operasyon malzemelerinin girişine sınırları kapatırken, Gazze'yi ikincil mallar, eğlence ürünleri ve modern telefonlarla dolduruyor." dedi. Sağlık kurumlarının temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığına işaret eden Burş, "Hastaneler yeterli donanımdan yoksun, ameliyathanelerde cihaz yok, ilaçlar sınırlı miktarlarda dağıtılıyor ve yakıt ile iletişim neredeyse tamamen yok." diye konuştu. Burş, Gazze'deki sağlık sisteminin "dünyadaki hiçbir sağlık sistemine benzemeyen koşullarda, neredeyse yok hükmündeki imkanlarla günlük bir hayatta kalma mücadelesi" yürüttüğünü dile getirdi.

