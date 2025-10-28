İsrail basını paniğe kapıldı: Türkiye güç dengesini değiştiriyor!

Al Jazeera’da ise anlaşma, “Türkiye, 20 adet Eurofighter savaş uçağı alımı için İngiltere ile büyük bir anlaşma imzaladı” başlığıyla yer buldu. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i Ankara’da kabulü sırasında 20 adet “Eurofighter Typhoon” uçağının alımına ilişkin bir anlaşma imzaladığı aktarıldı. Ayrıca Al-Jazeera’nın internet sitesinde Arap basınındaki gözlemcilere göre, söz konusu anlaşmanın yalnızca askerî bir adım olmadığı aynı zamanda bunun diplomatik bir boyut da taşıdığına dikkati çekilerek, bunun Türkiye’nin NATO içindeki konumunu güçlendirme ve öte yandan ABD ile bağlantılı silahlanma programlarında karşılaştığı kısıtlamaları azaltma isteğini yansıttığının altı çizildi. Arap dünyasındaki bakış açısındansa adımın, Doğu Akdeniz’de "artan meydan okumalar" ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki hava silahlanma yarışına bir yanıt olarak okunduğu vurgulandı.