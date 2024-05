Blanco, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i anlatmak için argo bir dil kullandı. İspanyol radyocu, milli yıldızın karakterini "Arda Güler tam bir serseri!. İzin almaktansa af dilemeyi tercih eder. Kişiliği kadar kalitesi de var. Her maçın baş kahramanı olmak ister. Her yerde kendini sunar, her fırsatta dener ve hatta el kol hareketleriyle oyunu yönetmeye cüret eder. Çatlak bir karakter!" şeklinde yorumladı.