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Spor
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İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

2024-05-16 14:04:00
İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

İspanya'da Arda Güler fırtınası esiyor.

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#1
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Milli oyuncu attığı goller ve gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bıraktırdı.

#2
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Takım tarafından da çok sevilen Arda için, Ancelotti de övgü dolu sözler kullanmıştı.

#3
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Yaşanan gelişmelerin ardından Real Madrid, Arda Güler için tarihi bir karar almaya açıklanıyor.

#4
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

FoxSports'un haberine göre, Real Madrid'de Luka Modric sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacak.

#5
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Modric'in ayrılığından sonra 10 numaralı forma boşa çıkacak.

#6
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Arda Güler ise şu anda 24 numaralı formayı giyiyor.

#7
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Habere göre; Real Madrid, Modric'ten boşalan 10 numaralı formayı Arda Güler'e verecek.

#8
Foto - İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Takımda Modric'in halefi olarak gösterilen Arda için böyle bir kararın alınacağı iddia edildi.

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