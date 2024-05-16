2024-05-16 14:04:00 İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!
İspanya'da Arda Güler fırtınası esiyor.
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İspanya'da Arda Güler fırtınası esiyor.
Milli oyuncu attığı goller ve gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bıraktırdı.
Takım tarafından da çok sevilen Arda için, Ancelotti de övgü dolu sözler kullanmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Real Madrid, Arda Güler için tarihi bir karar almaya açıklanıyor.
FoxSports'un haberine göre, Real Madrid'de Luka Modric sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacak.
Modric'in ayrılığından sonra 10 numaralı forma boşa çıkacak.
Arda Güler ise şu anda 24 numaralı formayı giyiyor.
Habere göre; Real Madrid, Modric'ten boşalan 10 numaralı formayı Arda Güler'e verecek.
Takımda Modric'in halefi olarak gösterilen Arda için böyle bir kararın alınacağı iddia edildi.
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