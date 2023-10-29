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Ekonomi
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İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

2023-10-29 17:02:09
İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

Piyasaların kahini olarak bilinen İslam Memiş, bu sefer öyle bir tüyo ile geldi ki duyanlar paraya doyacak. Altın ve dolar tahminleriyle sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Ne dolar ne de altın' dedi ve kazandıran yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan parasını dörde katlayacak. Geç kalan yandı! İşte İslam Memiş'in yeni favori yatırım aracı...

#1
Foto - İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yatırım aracıyla çok konuşulacak. Altın ve dolar tahminleriyle sık sık gündem olan ve genellikle dedikleri çıkan piyasa kahini İslam Memiş 'Ne dolar ne de altın' diyerek açıkladı. İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Bunu yapan parasını dörde katlayacak. Bu fırsat bir daha gelmez. Geç kalmadan hemen paranızı buna yatırın.

#2
Foto - İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

Ülkemizde yaşanan döviz ve altın krizi ile ilgili önemli bilgiler veren İslam Memiş, ev ve arsa alımlarına yönelen vatandaşlara önemli bilgiler aktardı. Yaşanan depremler sonrası vatandaşlar büyük şehirlerden Anadolu'ya göç etmeye başlarken altın ve dolar alımı yapacak olan yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırdı. İslam Memiş 'Ne dolar ne de altın' diyerek favori yatırım aracını açıkladı.

#3
Foto - İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

Arsa alımlarının çok karlı olduğunu belirten İslam Memiş, şunları söyledi: "Çoğu kişi parasını faiz, borsa, döviz veya altın da tutuyor. Uzun vade için ne olursa olsun TL bazlı gerilemez. Ancak Anadolu’daki emlak veya arsa yatırımı kadar da hiçbiri kazandırmaz! Özellikle arsa. Bugün çoğu kişinin Anadolu’da ev ya da arsa alacak kadar nakdinin olduğunu biliyorum. Onlar İstanbul gibi metropol şehirlerde kalmak, buralarda yatırım yapmak istiyorlar. Ben de çok şey istiyorum ama hemen olmuyor, doğru planlama yapmak gerek. Bugün 1 milyon TL’si olan metropol şehirlerden ev alamaz. Anadolu’dan arsa alabilir, hatta 1+1 eski de olsa ev bile alabilir.

#4
Foto - İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

Üç, beş yıl sonra o arsa sahibine üç, dört daire olarak dönebilir. Metropol şehirden göç, Anadolu’da ev ve arsa fiyatlarını uçurur derim. Nereden mi biliyorum? Zamanında yaptım, aldım ve kazandım. 10 yıl önce ikinci el araç değerine arsa almıştım, geçen ay da üç daire için imza attım. Herkes tercihleriyle yaşayacak!"

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