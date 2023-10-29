2023-10-29 17:02:09 İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak
Piyasaların kahini olarak bilinen İslam Memiş, bu sefer öyle bir tüyo ile geldi ki duyanlar paraya doyacak. Altın ve dolar tahminleriyle sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Ne dolar ne de altın' dedi ve kazandıran yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan parasını dörde katlayacak. Geç kalan yandı! İşte İslam Memiş'in yeni favori yatırım aracı...