İslam Memiş para kazanmanın en kolay yolunu açıkladı! Ne dolar ne de altın... Bunu yapan parasını tam dörde katlayacak

Arsa alımlarının çok karlı olduğunu belirten İslam Memiş, şunları söyledi: "Çoğu kişi parasını faiz, borsa, döviz veya altın da tutuyor. Uzun vade için ne olursa olsun TL bazlı gerilemez. Ancak Anadolu’daki emlak veya arsa yatırımı kadar da hiçbiri kazandırmaz! Özellikle arsa. Bugün çoğu kişinin Anadolu’da ev ya da arsa alacak kadar nakdinin olduğunu biliyorum. Onlar İstanbul gibi metropol şehirlerde kalmak, buralarda yatırım yapmak istiyorlar. Ben de çok şey istiyorum ama hemen olmuyor, doğru planlama yapmak gerek. Bugün 1 milyon TL’si olan metropol şehirlerden ev alamaz. Anadolu’dan arsa alabilir, hatta 1+1 eski de olsa ev bile alabilir.