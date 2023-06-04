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Yaşam
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İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

2023-06-04 11:18:23
İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Dünyanın en devasa yılanlarını gördüğünüzde tüyleriniz diken diken olacak! İşte, en büyük yılan türleri...

#1
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Ağlı Piton Dünyanın en devasa yılanı, efsanelerde bile kendine yer bulabilecek bir hikayeye sahip olan Ağlı Piton’dur. 7,67 metre uzunluğuyla, adeta mitolojik bir yaratığa benzemektedir ve bu heybete yaraşacak şekilde ona mitolojik bir isim olan Medusa ismi verilmiştir. Bu Medusa gerçek anlamda insanları taşa çevirmese de, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaretçileri adeta yerlerinde dondurup ağızlarının açık kalmasına neden olmaktadır. Aldığı komutla birlikte, bu 158 kilogram ağırlığındaki yılan, ziyaretçiler ürkütücü perili evi turlarken tamamen hareketsiz kalmaktadır. Ürkütücü demişken, evin sahipleri her hafta Medusa’ya bir küçük geyik yedirmek zorundadır!

#2
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Burma Pitonu Her ne kadar pitonlar 1990’lardan önce ortaya çıkmamış olsalar da, şimdi bu uzun yılanların her yerde boy gösterdikleri söylenebilir. En yaygın türü Burma pitonudur ve bu yılanlar Florida Everglades’te takılmaktan büyük keyif alırlar. Bugüne kadar yakalanan en devasa Burma pitonu tam 5,6 metre uzunluğundaydı. Medusa kadar uzun olmasa da, doğada karşılaşıldığında ortaya oldukça ürkütücü bir manzaranın ortaya çıkacağı kesin!

#3
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Çalı Ustası (Lachesis muta) Bazen, en kocaman yılanlar, en ölümcül olanlar olmayabilir. Örneğin, Çalı Ustası “sadece” 3,6 metre ile zirvede oturmaktadır. Bununla birlikte, bu yaratık, ironik bir şekilde tüm dünyadaki en büyük zehirli yılan olma şerefine de nail olmuştur! İşleri daha da korkutucu hale getirmek gerekirse, bu yılanlar son derece saldırgan olup kolayca kızdırılabilirler. Bu yılanların ne kadar korkutucu olabileceğini, Latince isminin “Sessiz Ölüm” anlamına gelmesinden de anlayabilirsiniz.

#4
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Doğu Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılanı Çalı Ustası, en büyük zehirli yılan olabilir, fakat bu, onu otomatik olarak en tehlikeli yılan haline getirmez. Bu ünvanı kesinlikle doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılana vermemiz gerekir. 1946 yılında, boyu 2,3 metreye ulaşan devasa bir örnek vuruldu ve şaşırtıcı bir şekilde 15,4 kilogram ağırlığındaydı. Bu çıngıraklı yılan türü, baştan aşağıya hem kas hem de çift etkili zehirle doludur. Zehiri türünün dünyadaki en uzun dişlerinden gelir ve tek bir ısırıktaki zehir üç yetişkini öldürecek kadar kuvvetlidir!

#5
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Doğu İndigo Yılanı Alanınızı Kuzey Amerika ile sınırlı tuttuğunuzda, en büyük yılan Doğu İndigo yılanıdır. Şimdiye kadar kaydedilen en uzunu, 2,7 metrenin biraz üzerindeydi. Bu yılanın boynunu düzleştirmesine ve daha da büyük görünmesine yardımcı olan hayatta kalma mekanizmaları bulunmaktadır. Zira bu hayatta kalma becerisine ihtiyaç duyabilir çünkü Florida ve Georgia eyaletlerinde nesli tehlike altında olan bir tür olarak kabul edilmektedir.

#6
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Kara Mamba Kara mambalar dünyadaki en uzun ikinci zehirli yılanlardır. Başlıca Afrika’da bulunan bu sürüngenler, tam 4,4 metreye kadar uzayabilirler. Bu yılanın zehiri, korkutucu bir şekilde 20 dakikada işinizi bitirebilir. Eğer peşinize düşmeye karar verirse (umarız ki bu yaşanmaz), saatte 19 km hızla hareket edebilir. Daha da ürkütücü olan şey ise, sizi takip etmeye bile yeltenmeyebilir, çünkü bu yılan yerde avlanmanın yanı sıra ağaçlarda da avlanır, onunla karşılaşanlar acı bir son yaşamaktadır.

#7
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Kral Kobra Kral Kobra şanına yakışır şekilde isimlendirilmiştir. Dünyanın en büyük yılanları arasındaki yılanların 6 metre uzunluğa kadar ulaşabildikleri düşünüldüğünde, etraflarındakilere adeta kraliyet tehdidi oluşturdukları kesindir! Bu zehirli büyük yılanla karşılaşanlar korkudan küçük dillerini yutabilir. Öncelikle kendisini boyunun üçte biri kadar yukarı kaldırabilir ki yani en uzun olanları ortalama bir insan boyunu aşmaktadır. Ardından saldırmak için ileri atılır ve bu sebeple Güneydoğu Asya’da gezginler için büyük bir tehdit oluşturmaktadırlar.

#8
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Mulga Yılanı Her ne kadar rengi kahverengi olsa da, bu Avustralya yılanı aslında siyah yılan ailesinin bir üyesidir. Dünyanın en büyük yılanları arasındaki bu yılanlar tam 3,3 metreye kadar uzayabildikleri için bu asil yılanın karşısında diz çökmekten başka çaremiz yok gibi görünüyor. Siz diz çökmeseniz bile, bu yılan size kolaylıkla yeri öptürtebilir. Zira zehri sinir sistemine etki ederek kaslarınıza zarar verebilen nörotoksik bir yapıya sahiptir. Hasar demişken, bu ürpertici sürüngen avını, zehir enjekte ederken bile, sokmaktan çekinmez.

#9
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Titanoboa Cerrejonensis Günümüzde yaşayan en büyük yılanlardan ziyade tarihte yaşamış en büyük yılanlarla mı daha çok ilgileniyorsunuz? Öyleyse, gezegen tarihindeki en muazzam yılan olan Titanoboa Cerrejonensis ile tanışın! Bu hayranlık verici yılan, tam altı milyon yıl önce gezegenimizde sürünüyordu. Fosilleşmiş kalıntılar sayesinde, bu yılanların 12,8 metre uzunluğa ve yaklaşık 1.134 kilogram ağırlığa ulaşabildiklerini biliyoruz. Sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi olan bu yılanlar, en uzun okul otobüsleri kadar uzunlardı!

#10
Foto - İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Yeşil Anakonda Medusa, belki de yakalanmış en büyük yılan olabilir, ama dünyada bulunabilecek en büyük yılan olduğunu söylemek doğru olmayabilir. Bu ünvan, muhtemelen yeşil anakondalara aittir. Bu şaşırtıcı yaratıklar 9,1 metreye kadar uzayabilir ve 226 kilogram ağırlığına ulaşabilirler. Ünlü bir fotoğrafta ise iki beyefendi, 10 metre uzunluğundaki bir yeşil anakondayı tutarken görülüyor. Ancak, uzmanlar bu sıradışı canavara ait uzunluğu henüz doğrulayabilmiş değiller. Kaynak: Aydınlık

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