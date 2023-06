İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Ağlı Piton Dünyanın en devasa yılanı, efsanelerde bile kendine yer bulabilecek bir hikayeye sahip olan Ağlı Piton’dur. 7,67 metre uzunluğuyla, adeta mitolojik bir yaratığa benzemektedir ve bu heybete yaraşacak şekilde ona mitolojik bir isim olan Medusa ismi verilmiştir. Bu Medusa gerçek anlamda insanları taşa çevirmese de, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaretçileri adeta yerlerinde dondurup ağızlarının açık kalmasına neden olmaktadır. Aldığı komutla birlikte, bu 158 kilogram ağırlığındaki yılan, ziyaretçiler ürkütücü perili evi turlarken tamamen hareketsiz kalmaktadır. Ürkütücü demişken, evin sahipleri her hafta Medusa’ya bir küçük geyik yedirmek zorundadır!