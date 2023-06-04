İsimleri bile korkutmaya yetiyor! İşte, dünyanın en büyük yılanları

Mulga Yılanı Her ne kadar rengi kahverengi olsa da, bu Avustralya yılanı aslında siyah yılan ailesinin bir üyesidir. Dünyanın en büyük yılanları arasındaki bu yılanlar tam 3,3 metreye kadar uzayabildikleri için bu asil yılanın karşısında diz çökmekten başka çaremiz yok gibi görünüyor. Siz diz çökmeseniz bile, bu yılan size kolaylıkla yeri öptürtebilir. Zira zehri sinir sistemine etki ederek kaslarınıza zarar verebilen nörotoksik bir yapıya sahiptir. Hasar demişken, bu ürpertici sürüngen avını, zehir enjekte ederken bile, sokmaktan çekinmez.