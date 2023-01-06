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Türkiye
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İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

2023-01-06 07:01:10
İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bornova 5. Sanayi Sitesi 7419/9. Sokak'taki oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı.

#3
Foto - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İş yerinde hasara neden olan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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