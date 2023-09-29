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Ekonomi
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İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

2023-09-29 16:43:24
İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞKUR üzerinden 18 in TL maaşla 10 bine yakın personel alınacak. İşte eleman alımının detayları...

#1
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞKUR üzerinden 18 in TL maaş ile 9.930 personel alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum ve kuruluşlar, adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte iş arayanlar için Türkiye İş Kurumu’ndan büyük fırsat…

#2
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 946 Büro Personeli, 3.718 Güvenlik Görevlisi, 5.266 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 9.930 personel alımı yapılacağı açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinde, farklı kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru sürecine ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR üzerinden adaylara duyuruldu.

#3
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

Türkiye İş Kurumu üzerinden Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan arama bölümüne hangi kadro için iş arıyorsanız yazın ve arama butonuna tıklayın. Kurumlarca paylaşılan ilanlar listelenecektir. Akabinde ilana giriş yapın e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru adımını tamamlayın.

#4
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir; 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında; a. Türk Vatandaşı olmak, b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

#5
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

#6
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

Temizlik Görevlisi Başvuru Şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Sağlık problemi bulunamamak, Takım çalışmasına yatkın olmak, Kişisel temizliğine önem veren Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun 18-40 yaş aralığında bulunmak.

#7
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

Büro Personeli Başvuru Şartları 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 08/05/1988 (dâhil) - 22/05/2005 (dâhil) aralığında olanlar kabul edilir.) 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

#8
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

5. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile), 7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması, 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

#9
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#10
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#11
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#12
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#13
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#14
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#15
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#16
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#17
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#18
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#19
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

#20
Foto - İş arayanlar dikkat! 18 bin lira maaşla 10 bine yakın eleman alınacak!

İŞTE İŞKUR İLANLARI...

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