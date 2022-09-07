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Teknoloji-Bilişim
16
iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

2022-09-07 21:55:06
iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 modelinin özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler burada, İşte iPhone 14'ün özellikleri ve fiyatı.

#1
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

Apple her yıl olduğu gibi klasikleşen iPhone etkinliğini düzenledi. Dijital olarak yapılan etkinlikte en yeni iPhone modelleri karşımıza çıktı. Bununla birlikte, geçen yıl çıkan model sayısı bu yıl değişmedi ancak en son 2017 yılında gördüğümüz “Plus” modeli bu yıl geri döndü. İşte iPhone 14 modelinin özellikleri ve fiyatı!

#2
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

Önceki iPhone serisi ile iPhone 5’de gördüğümüz kalın kasa tarzına geri dönen, ayrıca diğer ürünlerinde de bu tasarımı benimseyen Apple, yeni iPhone ailesi ile bu geleneğini sürdürdü.

#3
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 özellikleri Tüm seride olduğu gibi iPhone 14, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi.

#4
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 teknik özellikleri Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning İşletim Sistemi: iOS 16 Yenilenen Apple A15 işlemcisi ile geçen yıldan daha güçlü

#5
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

#6
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

Apple, rakiplerinden yüzde 50’ye kadar daha hızlı “bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci” olduğunu, ayrıca grafiklerin rakiplerinden yüzde 30’a kadar daha hızlı olduğunu söyledi. 16 çekirdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A15 Bionic’i rakiplerinden ayırıyor. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 14′ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 5 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.

#7
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14, Apple’ın geçen yıl 13’te tanıttığı bir özellikle geldi. Titreşimleri azaltmak için geniş sensörü fiziksel olarak hareket ettiren sensör kaydırma sabitleme teknolojisi cihazda yer alacak. Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 5 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor. iPhone 14 fiyatı iPhone 14, ABD ve Avrupa’da 799 dolar başlangıç fiyatı ile 16 Eylül 2022’de satışa sunulacak.

#8
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 Plus özellikleri ve fiyatı! Apple, uzun bir süredir merakla beklenen etkinliğini bugün düzenledi. Burada yeni iPhone’lar ile birlikte Apple Watch, AirPods Pro ve iPad modelleri de tanıtıldı. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak iPhone mini modeli aramızdan ayrıldı.

#9
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

Bunun yerine en son iPhone 8 serisinde gördüğümüz yeni bir versiyon aramıza katıldı. iPhone 14 Plus adı verilen bu cihaz, büyük ekranlı iPhone deneyimini isteyen fakat Pro Max’e çıkmak istemeyen kişilere hitap ediyor.

#10
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 Plus özellikleri: Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone İşlemci: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği Arka kamera: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı

#11
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 13‘e göre yeni lenslere ve daha büyük sensöre sahip Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X) Batarya: 4.323 mAh İşletim sistemi: iOS 16 Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı Not: Bilgiler güncelleniyor… iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları: iPhone 14 Plus 128 GB: Güncelleniyor / 899 dolar

#12
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 Pro özellikleri Apple, sektörde faaliyet gösterdiği süre boyunca belki de ilk kez bir serideki modeller arasındaki teknik ve tasarımsal farklılıkları bu kadar belirginleştirdi. Zira iPhone 14 serisinde Pro ve Pro Max’in standart ve Plus modellerden farklı işlemcilerden güç aldığını ve tasarımsal açından da önemli farklılıklara sahip olduğunu söylemek mümkün.

#13
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

Tasarım konusunda genellikle radikal değişikliklerden kaçınan Apple, bu yılki iPhone 14 serisiyle işleri büyük ölçüde değiştirdi. Zira iPhone 14 Pro, 2020’de tanıtılan iPhone 12 modellerinden bu yana hayatımızda olan keskin ve köşeli tasarımını korusa da ön tarafta önemli değişikliklerle geliyor.

#14
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 Pro tasarımı: Çentiğe veda ediyoruz! Apple, 2017’de tanıtılan iPhone X ile kullanmaya başladığı çentik tasarımını iPhone 14 Pro itibariyle değiştirdi. Şirket, çentik konusunda sürekli kendisini tekrar ettiği için kullanıcıların hedefindeydi. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 13 serisinde çentik küçülmesine rağmen bu eleştiriler dinmedi. Bu nedenle ABD’li şirket kritik bir karar aldı ve iPhone 14 Pro’da çentiği tamamen ortadan kaldırarak Android telefonlardan alışık olduğumuz hap tasarımına geçti. Ancak oldukça farklı bir konseptle. iPhone 14 Pro, Apple’ın iPhone 12 serisiyle kullanmaya başladığı keskin ve köşeli tasarım geleneğini devam ettiriyor. Akıllı telefonun kamera tasarımına gelirsek, bizleri iPhone 13 Pro modeline kıyasla daha çıkıntılı ve büyük sensörler karşılıyor. Bu da doğal olarak cihazın kamera tarafındaki performansının artacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun köşeleri kamera modülüne uyum sağlayabilmesi adına yuvarlak bir hale getirildi. Ekran: AOD nihayet geldi iPhone 14 Pro, Android cihazlarda uzunca bir süredir kullanılan Always on Display yani AOD özelliğine kavuştu. Bu işlev, telefonun uykudayken ekranda saat, hava durumu ve takvim gibi çeşitli verilerin gösterilmesine imkan sağlıyor. Modelde Super Retina XDR 6,1 inç OLED panel mevcut. Aynı zamanda 2556x 1600-2000 nit parlaklık gibi 460 ppi piksel yoğunluğu gibi işlevler de yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar daha hızlı, daha parlak ve daha akıcı bir ekran deneyimleyebiliyorlar. İşlemci: Apple A16 Bionic ile en güçlüsü Bir süredir kendi işlemcilerini üreten ve telefonlarında kullanan Apple, bu sene de geleneği bozmuyor. iPhone 14 serisinin Pro modelleri gücünü A16 Bionic işlemciden alıyor. 4 nm üretim teknolojisi ile elde edilen işlemci, 6 çekirdekli grafik işlem birimiyle öne çıkıyor. Performans konusunda rakiplerinin önünde olan şirket, özellikle yapay zeka ve makine işleme gibi konulara odaklanmış durumda. 16 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor.

#15
Foto - iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları! iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL

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