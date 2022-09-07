iPhone 14 resmen tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri netleşti

iPhone 14 Pro tasarımı: Çentiğe veda ediyoruz! Apple, 2017’de tanıtılan iPhone X ile kullanmaya başladığı çentik tasarımını iPhone 14 Pro itibariyle değiştirdi. Şirket, çentik konusunda sürekli kendisini tekrar ettiği için kullanıcıların hedefindeydi. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 13 serisinde çentik küçülmesine rağmen bu eleştiriler dinmedi. Bu nedenle ABD’li şirket kritik bir karar aldı ve iPhone 14 Pro’da çentiği tamamen ortadan kaldırarak Android telefonlardan alışık olduğumuz hap tasarımına geçti. Ancak oldukça farklı bir konseptle. iPhone 14 Pro, Apple’ın iPhone 12 serisiyle kullanmaya başladığı keskin ve köşeli tasarım geleneğini devam ettiriyor. Akıllı telefonun kamera tasarımına gelirsek, bizleri iPhone 13 Pro modeline kıyasla daha çıkıntılı ve büyük sensörler karşılıyor. Bu da doğal olarak cihazın kamera tarafındaki performansının artacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun köşeleri kamera modülüne uyum sağlayabilmesi adına yuvarlak bir hale getirildi. Ekran: AOD nihayet geldi iPhone 14 Pro, Android cihazlarda uzunca bir süredir kullanılan Always on Display yani AOD özelliğine kavuştu. Bu işlev, telefonun uykudayken ekranda saat, hava durumu ve takvim gibi çeşitli verilerin gösterilmesine imkan sağlıyor. Modelde Super Retina XDR 6,1 inç OLED panel mevcut. Aynı zamanda 2556x 1600-2000 nit parlaklık gibi 460 ppi piksel yoğunluğu gibi işlevler de yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar daha hızlı, daha parlak ve daha akıcı bir ekran deneyimleyebiliyorlar. İşlemci: Apple A16 Bionic ile en güçlüsü Bir süredir kendi işlemcilerini üreten ve telefonlarında kullanan Apple, bu sene de geleneği bozmuyor. iPhone 14 serisinin Pro modelleri gücünü A16 Bionic işlemciden alıyor. 4 nm üretim teknolojisi ile elde edilen işlemci, 6 çekirdekli grafik işlem birimiyle öne çıkıyor. Performans konusunda rakiplerinin önünde olan şirket, özellikle yapay zeka ve makine işleme gibi konulara odaklanmış durumda. 16 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor.