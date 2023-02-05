iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

iPhone 14 Plus ise geniş açılı çekim yapabilen 12 Megapiksel f/1.6 ve ultra geniş açılı 12 Megapiksel f/2.4 diyaframlı iki adet lense sahip. Ayrıca 4K çözünürlüğünde 60 FPS video çekebilme seçeneği de dahil. Selfhi kamerasında ise 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı geniş açılı bir lens bulunuyor. 4K’da 60 FPS çekim yapabilmek mümkün. Öte yandan HDR, sinematik mod ve derinlik ile biyometrik sensör için SL 3D özelliği de var. Her iki cihaz da ön kamerada 12 Megapiksel f/2.2 diyafram sunuyor. Bu konuda eşit olsalar da, 8K çözünürlükte 30 FPS seçeneği ve yüksek çözünürlüklü çekim kalitesi ile Galaxy S23 bir adım öne çıkıyor.