iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-iPhone 14 Plus mı, Galaxy S23 Plus mı?- iPhone 14 Plus, 7 Eylül 2022 tarihinde Apple’ın Far Out etkinliğinde tanıtıldı. Tanıtılmadan önce neredeyse tüm özellikleri sızdırılan Galaxy S23 Plus ise 1 Şubat gecesi düzenlenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtıldı.