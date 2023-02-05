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Teknoloji-Bilişim
13
iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

2023-02-05 20:34:54
iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

Samsung Galaxy S23 Plus ve Apple iPhone 14 Plus arasındaki karşılaştırmayı konu alıyor. İkisi de 1 Şubat 2023 ve 7 Eylül 2022 tarihlerinde tanıtıldı ve piyasadaki en popüler akıllı telefon modellerinden biri olma yolunda. Haber, iki telefonun ekran, işlemci ve kamera özelliklerini karşılaştırarak, hangisinin daha iyi olduğunu belirliyor. Sonuç olarak, Galaxy S23 Plus'ın daha iyi ekran özellikleri, performansı ve daha iyi kamera özellikleri ile iPhone 14 Plus'ın üstün geldiği belirtiliyor. Ancak tasarım güzelliği göreceli bir konu olduğu için kişiden kişiye değişiyor. İşte teknoloji savaşını kazanan marka.

#1
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-iPhone 14 Plus mı, Galaxy S23 Plus mı?- iPhone 14 Plus, 7 Eylül 2022 tarihinde Apple’ın Far Out etkinliğinde tanıtıldı. Tanıtılmadan önce neredeyse tüm özellikleri sızdırılan Galaxy S23 Plus ise 1 Şubat gecesi düzenlenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtıldı.

#2
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-Tasarım ve ekran- Galaxy S23 Plus, 6.6 inç (1080 x 2340 piksel) boyutunda Dynamic AMOLED, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ ile desteklenen bir ekrana sahip. Öte yandan 390 piksel yoğunluğuna bulunuyor ve kasanın yüzde 88.9’unu kaplıyor. Ekranın Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu ve 1750+ nit parlaklık sunuyor.

#3
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

Galaxy S23 Plus, 6.6 inç (1080 x 2340 piksel) boyutunda Dynamic AMOLED, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ ile desteklenen bir ekrana sahip. Öte yandan 390 piksel yoğunluğu bulunuyor ve kasanın yüzde 88.9’unu içine alıyor. iPhone 14 Plus’da ise 6.7 inç (1284 x 2778 piksel) boyutunda Super Retina XDR OLED bir ekran bulunuyor. 60 Hz yenileme hızına ve 458 piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, HDR10 teknolojisine sahip. Öte yandan kasanın yüzde 87.4’ünu kaplıyor. Ceramic Shield ile korunuyor ve 800 nit parlaklık sunuyorken, HDR içeriklerde 1200 nit parlaklığa çıkıyor.

#4
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

Yenileme hızı, piksel yoğunluğu, ekran-kasa oranı ve ekran parlaklığı nedeniyle Galaxy S23 Plus’ın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ekran boyutunda ise iPhone bir adım öne çıkıyor. İki cihazın da tasarımı seleflerine göre oldukça benzerlik var. Güzelliklerin göreceli olduğunu belirtmek lazım.

#5
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-İşlemci özellikleri- Galaxy S23 Plus, Qualcomm tarafından üretilen ve seriye özel hız aşırtılmış 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) işlemcisinden güç alıyor. iPhone 14 Plus ise Apple A15 Bionic (5 nm) işlemcisi bulunuyor.

#6
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

İki işlemcinin de performans raporlarına baktığımızda, Galaxy S23 Plus’ın Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi; uygulama ve oyunlarda daha fazla performans sunuyor. Apple A15 Bionic ise bataryayı daha verimli kullanarak öne çıkıyor. Genel performansı ele aldığımızda, Galaxy S23 Plus’ın daha iyi olduğu gözlemleniyor.

#7
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-Hangi kamera daha iyi- Samsung Galaxy S23 Plus’ın arka tarafında üç adet kamera bizleri karşılıyor. Bunlar; Geniş açılı çekim yapabileceğiniz 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 Megapiksel f/1.8 telefoto lens ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera. Öte yandan 8K çözünürlüğünde 30 FPS ve 4K’da ise 60 FPS çekim yapabilmek mümkün. Ön tarafta 12 Megapiksel ve f/2.2 diyaframa sahip olan bir lens bulunuyor. Bu, arka taraftaki kamerada olduğu gibi 4K çözünürlüğünde 60 FPS çekim yapabiliyor. Özçekim kamerası, otomatik HDR özelliği var.

#8
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

iPhone 14 Plus ise geniş açılı çekim yapabilen 12 Megapiksel f/1.6 ve ultra geniş açılı 12 Megapiksel f/2.4 diyaframlı iki adet lense sahip. Ayrıca 4K çözünürlüğünde 60 FPS video çekebilme seçeneği de dahil. Selfhi kamerasında ise 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı geniş açılı bir lens bulunuyor. 4K’da 60 FPS çekim yapabilmek mümkün. Öte yandan HDR, sinematik mod ve derinlik ile biyometrik sensör için SL 3D özelliği de var. Her iki cihaz da ön kamerada 12 Megapiksel f/2.2 diyafram sunuyor. Bu konuda eşit olsalar da, 8K çözünürlükte 30 FPS seçeneği ve yüksek çözünürlüklü çekim kalitesi ile Galaxy S23 bir adım öne çıkıyor.

#9
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-Hafıza ve ram- Galaxy S23 Plus; 8 GB RAM ve 256 / 512 GB depolama seçeneklerine sahip. iPhone 14 Plus ise 6 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama ile geliyor. Samsung belleğin yüksek olması nedeniyle bu kıyaslamayı kazandı. Ancak video düzenleme veya 3D modelleme gibi ağır işler yapmayacaksanız, RAM ve depolama bakımından iki cihaz da beklentilerinizi karşılayacaktır.

#10
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-Şarj ve Batarya- Telefonu gün içerisinde aktif kullanan birisi için batarya oldukça önem arz ediyor. Galaxy S23, 4700 mAh bataryaya sahip. Bu, kablolu 45W hızlı şarj, kablosuz 15W ve ters kablosuz şarj özelliği ile 4.5W ile şarj etmek mümkün. iPhone 14 Plus’da ise 4323 mAh kapasiteli ve 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj edilebilir batarya bulunuyor. Öte yandan iki cihaz da Li-Ion pil teknolojisini kullanıyor. Bu kıyaslamada batarya kapasitesi ve şarj desteği nedeniyle Galaxy S23’ün kağıt üstüne daha iyi olduğu görülüyor.

#11
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

-Cihazların fiyatları- Kore firması Samsung, Türkiye’ye özel yerel bir fiyatlandırma yaptı ve 256 GB’lık Galaxy S23 Plus’ı 32 bin 999 TL’den satışa sundu. iPhone 14 Plus ise Apple’ın kısa süre önce yaptığı zamla birlikte 128 GB kapasiteli 36 bin 999 TL’den satışta. İki cihaz arasında 4 bin TL’lik bir fark var. Fiyat karşılaştırmasında kazanan Galaxy S23 gibi görünüyor.

#12
Foto - iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?

iPhone 14 Plus fiyatı 128 GB | 6 GB RAM: 36 bin 999 TL 256 GB | 6 GB RAM: 39 bin 599 TL 512 GB | 6 GB RAM: 44 bin 899 TL Galaxy S23 Plus fiyatı 256 GB | 8 GB RAM: 32 bin 999 TL

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