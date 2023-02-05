2023-02-05 20:34:54 iPhone 14 Plus mı, Samsung Galaxy S23 Plus mı? Teknoloji savaşını kim kazandı?
Samsung Galaxy S23 Plus ve Apple iPhone 14 Plus arasındaki karşılaştırmayı konu alıyor. İkisi de 1 Şubat 2023 ve 7 Eylül 2022 tarihlerinde tanıtıldı ve piyasadaki en popüler akıllı telefon modellerinden biri olma yolunda. Haber, iki telefonun ekran, işlemci ve kamera özelliklerini karşılaştırarak, hangisinin daha iyi olduğunu belirliyor. Sonuç olarak, Galaxy S23 Plus'ın daha iyi ekran özellikleri, performansı ve daha iyi kamera özellikleri ile iPhone 14 Plus'ın üstün geldiği belirtiliyor. Ancak tasarım güzelliği göreceli bir konu olduğu için kişiden kişiye değişiyor. İşte teknoloji savaşını kazanan marka.