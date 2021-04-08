İngiltere'de resmen darbe! Myanmar'ın Londra Büyükelçisi elçilik binasına alınmadı

Öte yandan, polisin elçilik binası etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Büyükelçi Minn, ülkesindeki darbeyi eleştirmişti Büyükelçi Minn, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, "Myanmarlıların hayatını kaybetmesini görmek istemiyorum." demişti. Minn, Büyükelçilik görevine Suu Çii hükümeti zamanında atandığını ve cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini belirtmişti. Bunun üzerine Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Minn'den geri dönmesini istemişti. Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.