İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Anduril’in Savunmadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Kausner ise şunları söyledi “Savaşın hızı, teknolojinin gelişim hızına paralel olarak artıyor. Küresel savunma güçleri, hem yeni ortaya çıkan insansız sistemlerden hem de eski insanlı platformlardan gelen ve hızla gelişen bir dizi tehditle yüzleşmek zorunda. Hava savunma sistemleri esnek, uyarlanabilir ve hızla konuşlandırılabilir katmanlı bir yaklaşım gerektiriyor. Anduril’in Rheinmetall ile ortaklığı, drone tehdidinin bir adım önünde olmalarını sağlamak için müşterilerimize yenilikçi, yazılım tanımlı ve donanım özellikli bir C-sUAS sistemi getirecek.”