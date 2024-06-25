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Teknoloji-Bilişim
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İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

2024-06-25 17:21:48
İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

ABD merkezli Anduril ve Almanya merkezli Rheinmetall arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı.

#1
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

ABD merkezli Anduril ve Almanya merkezli Rheinmetall şirketleri, C-sUAS Projesi kapsamında iş birliği gerçekleştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

#2
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Bahsi geçen mutabakat zaptı (MoU), Anduril ve Rheinmetall iş birliğiyle küçük çaplı insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılabilecek Anti-Dron sistemi geliştirilmesini kapsıyor. Geliştirilecek Anti-Dron Sistemi’nde önleyici mühimmat da bir İHA olacak. İHA’ları imha etmek üzere tasarlanan İHA’lar, son dönemde ‘Dron-Hunter’ olarak adlandırılıyor.

#3
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Edinilen bilgiye göre; iş birliğinin öncelikli kapsamı, Avrupa pazarları. Geliştirilecek C-sUAS sistemi katmanlı yapıda olacak ve Rheinmetall’in Skymaster Komuta Kontrol Sistemi ile Lazer Silahı’nı kullanacak. İlaveten Anduril tarafından geliştirilen Lattice Anti-Dron Sistemi’nde yer alan Sentry Tower Mobil Elektro-Optik/Radar Gözetleme Sistemi, Wisp Kızılötesi İz Takip Sistemi ve Anvil İHA da sistemde bulunacak.

#4
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Rheinmetall Air Defence AG CEO’su Oliver Dürr şunları söyledi: “Bu işbirliği, Rheinmetall’in askeri yeteneklerinin gücünü ve Anduril’in son teknoloji geliştirme hızını birleştirerek en yenilikçi C-sUAS sistemini sergileyecek. Bu kombinasyonun müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacağından ve doğru çözümü doğru zamanda pazara sunacağımızdan kesinlikle eminim.”

#5
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Anduril’in Savunmadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Kausner ise şunları söyledi “Savaşın hızı, teknolojinin gelişim hızına paralel olarak artıyor. Küresel savunma güçleri, hem yeni ortaya çıkan insansız sistemlerden hem de eski insanlı platformlardan gelen ve hızla gelişen bir dizi tehditle yüzleşmek zorunda. Hava savunma sistemleri esnek, uyarlanabilir ve hızla konuşlandırılabilir katmanlı bir yaklaşım gerektiriyor. Anduril’in Rheinmetall ile ortaklığı, drone tehdidinin bir adım önünde olmalarını sağlamak için müşterilerimize yenilikçi, yazılım tanımlı ve donanım özellikli bir C-sUAS sistemi getirecek.”

#6
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Rheinmetall, yüzyılı aşkın bir süredir dünya çapında yüksek güçlü hava savunma silahları ve sistemleri sunarak eşsiz bir ateş gücü sağlamaktadır. Küresel bir savunma teknolojisi şirketi olan Anduril, yapay zeka destekli, birlikte çalışabilir Lattice yazılım platformuyla desteklenen, giderek büyüyen bir düşük maliyetli otonom silah sistemleri ailesi geliştirdi.

#7
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Bu işbirliği, her iki şirketin de geniş bir sensör ve efektör karışımını kapsayan sistematik bir yaklaşımı ortaklaşa geliştirme ve uygulama stratejik hedefini yerine getirmesini sağlayacaktır. Çeşitli sert öldürücü efektörlerden öldürücü olmayan efektörlere, silah füzelerine ve son teknoloji aktif ve pasif algılama sensörlerine kadar uzanmaktadır. Sistem, beka kabiliyetini önemli ölçüde arttıracak ve yeni stratejik ve operasyonel avantajlar sağlayacaktır.

#8
Foto - İmzalar atıldı! İHA'ları İHA ile vuracaklar

Kaynak: SavunmaSanayiST

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