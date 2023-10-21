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Ekonomi
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İlan sitelerinde dolaşıyorlar! Ev almak ve kiralamak isteyenlere büyük tuzak

2023-10-21 11:47:02
İlan sitelerinde dolaşıyorlar! Ev almak ve kiralamak isteyenlere büyük tuzak

Kahramanmaraş’ta bir emlakçı, satılık veya kiralık gayrimenkul ilanı verilen sitelerde ‘kapora dolandırıcılığı’ adı altında gerçekleştirilen sahte ilanları tespit etti. Vatandaşların dolandırıcıların ağına takılmaması için ilan sahiplerini telefonla arayarak uyaran emlakçı, bu yöntemin son günlerde arttığını dile getirdi.

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Foto - İlan sitelerinde dolaşıyorlar! Ev almak ve kiralamak isteyenlere büyük tuzak

Son dönemlerde artan dolandırıcılık yöntemleri arasında ‘kapora dolandırıcılığı’ başı çekmeye başladı. Kiralık ve satılık gayrimenkul ilanı bulunan bazı sitelerde “sahte ilanlarla” piyasanın çok altında kiraya veya satılığa çıkartılan evi almak isteyen vatandaşlar, sahte ilanlara inanıp karşı taraf ile görüşme sağlıyor. Dolandırıcılar, vatandaştan sahte ilanını koyduğu konut ve gayrimenkuller için çok yoğun talep olduğu söyleyerek kapora gönderilmesini talep ediyor ve daha sonra yüzlerce kişiden bu yöntemle para toplayan dolandırıcılar sahte ilanı kaldırıp ortadan kayboluyor. Son günlerde artış yaşanan ve vatandaşların mağdur olduğu konuyu tespit eden Kahramanmaraş’ta bir emlakçı, ilan sitelerinde tespit ettiği sahte ilanları arayarak ev sahiplerini ve ilanın gerçek sahibi olan emlakçıları arayarak uyarıda bulunuyor.

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Foto - İlan sitelerinde dolaşıyorlar! Ev almak ve kiralamak isteyenlere büyük tuzak

“Emlak şirketleri üzerinden kapora topluyorlar” Yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması veya satın alımı yapılması gerektiğini ifade eden Ahmet Karaaslan, “Ofisimize bir telefon geldi, kendisinin savcı olduğunu beyan eden bir vatandaş bizim personeller ile görüşüyor ve benim sosyal çevremi çok iyi araştırmış. Benim çevrem eğitim ve avukat camiası olduğu için personellerimize ilan girilmesini istemiş. Kahramanmaraş’ta 3 evin olduğunu ama bunun yanında Başsavcılıkta görevinin olduğunu Ankara’da ilanının olduğunu ve bu ilanın girilmesini dile getirip, elemanlarımızı da kandırarak bu ilanı girdirmiş. Ben de o sıra yoğundum, ama gördük ki çok ciddi mesajlar geliyor, çok ciddi favoriler alıyor. Anladık bu işin içerisinde bir iş olduğunu. Neyse biz işi çözdük ve bu dolandırıcılığın adı ‘kapora dolandırıcılığı’. Emlak şirketleri üzerinden, emlakçılara kendi numaralarını verip bir şekilde buradan kapora topluyorlar. Bu işin peşini Kahramanmaraşlı emlakçılar olarak bırakmadık. Bu işi görev bildik ve gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduk” dedi. Dolandırıcılara ait ilanları tespit ederek emlakçıları uyardıklarını söyleyen Karaaslan, “7-8 gün oldu yaklaşık ve bu adamlar halen dolandırmaya devam ediyorlar. Aynı numara aktif, ama ne hikmetse bulunamıyor. Şu anda da mağdurlar çoğalıyor. Biz 10 gündür engel olmasak emin olun binlerce insan mağdur olacaktı. İnsanların dolandırılmasına bizler göz yumamıyoruz” diye konuştu.

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Foto - İlan sitelerinde dolaşıyorlar! Ev almak ve kiralamak isteyenlere büyük tuzak

Dolandırıcılığın nasıl yapıldığını anlattı Karaaslan, bu tarz dolandırıcılığın şu yöntemle yapıldığını anlattı: “Bu dolandırıcılık nasıl yapılıyor. Benim çevrem sosyal medyada araştırılıyor, en çok arkadaşım hangi camiadan o araştırılıyor. Ondan sonra da elemanlar bilinçli bir şekilde aranıyor. Elemanlara bir şekilde ilanı girdirip, açıklama kısmına kendi numaralarını yazdırıp 20 bin TL’lik bir ilanı bunlar 8 bin TL’ye girdiriyorlar. Haliyle vatandaşlar da ucuz ev buldum diye arıyor ve dolandırıcılara kaporayı veriyorlar. Emlak şirketinin üzerinden vatandaşlardan kapora toplanıyor.”

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