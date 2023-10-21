İlan sitelerinde dolaşıyorlar! Ev almak ve kiralamak isteyenlere büyük tuzak

“Emlak şirketleri üzerinden kapora topluyorlar” Yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması veya satın alımı yapılması gerektiğini ifade eden Ahmet Karaaslan, “Ofisimize bir telefon geldi, kendisinin savcı olduğunu beyan eden bir vatandaş bizim personeller ile görüşüyor ve benim sosyal çevremi çok iyi araştırmış. Benim çevrem eğitim ve avukat camiası olduğu için personellerimize ilan girilmesini istemiş. Kahramanmaraş’ta 3 evin olduğunu ama bunun yanında Başsavcılıkta görevinin olduğunu Ankara’da ilanının olduğunu ve bu ilanın girilmesini dile getirip, elemanlarımızı da kandırarak bu ilanı girdirmiş. Ben de o sıra yoğundum, ama gördük ki çok ciddi mesajlar geliyor, çok ciddi favoriler alıyor. Anladık bu işin içerisinde bir iş olduğunu. Neyse biz işi çözdük ve bu dolandırıcılığın adı ‘kapora dolandırıcılığı’. Emlak şirketleri üzerinden, emlakçılara kendi numaralarını verip bir şekilde buradan kapora topluyorlar. Bu işin peşini Kahramanmaraşlı emlakçılar olarak bırakmadık. Bu işi görev bildik ve gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduk” dedi. Dolandırıcılara ait ilanları tespit ederek emlakçıları uyardıklarını söyleyen Karaaslan, “7-8 gün oldu yaklaşık ve bu adamlar halen dolandırmaya devam ediyorlar. Aynı numara aktif, ama ne hikmetse bulunamıyor. Şu anda da mağdurlar çoğalıyor. Biz 10 gündür engel olmasak emin olun binlerce insan mağdur olacaktı. İnsanların dolandırılmasına bizler göz yumamıyoruz” diye konuştu.