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İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor

2024-07-13 10:43:50
İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor

İkinci el araç alırken vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri eksperler konusundan tecrübenin tercih edilmesi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Eksperix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Araçların güvenlik kontrol aksamlarının ve elektronik aksamlarının tamamen yapılması ve detaylı incelenmesi lazım” dedi. Temmuz ayının sonunda araçlarda uygulanan ÖTV miktarında yüzde 40'lık bir zammın yapılacağı söylentileri ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, araç alışverişine yoğunlaştı. Yapılan araç alışverişlerinde hem alıcı hem satıcı için güvenliğin sağlandığı eksper kontrollerinde de hareketlilik başladı.

#1
Foto - İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor

İkinci el piyasasının hareketlenmesiyle birlikte kendi işlerinde de yoğunluk oluştuğunu belirten Eksperix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, vatandaşları kurumsal eksper firmalarına gitmeleri konusunda uyararak, “Vatandaşların devletin denetimde olan kurumsal firmaları, TSE belgesi olan firmaları tercih etmeleri lazım” dedi. “ÖTV zammı ikinci el piyasasında bir hareketlenmeye sebebiyet verdi” Temmuz ayı sonunda ÖTV zammı yapılacağı söylentilerinin ikinci el araç piyasasında hareketliliği arttırdığını belirten Eksperix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Sıfır araçlardaki ÖTV yeni zammı haberi ve güvenlik paketleriyle ilgili güncellemelerden dolayı fiyatlarda bir zamlanma durumu var.

#2
Foto - İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor

Bu da ikinci el piyasasında bir hareketlenmeye sebebiyet verdi. Araçlardaki bu yeni düzenlemelerle beraber ikinci el araçlar daha fazla revaç görecektir. İlerleyen süreçlerde yasal düzenleme yürürlüğü girdikten sonra ikinci el piyasasında da yine bir yükseliş olacak. Şu an onun içi almak isteyenlere bir fırsat bu fiyatları değerlendirebilir” dedi. “Airbag, ABS, ESP ve sürüş takip sistemlerini kontrol edebilmek önemli” Günümüzdeki birçok aracın elektronik ve teknolojik aksamlarının ekspertizler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirten Temizyürek, vatandaşları kurumsal firmalara gidilmesi konusunda uyardı. Araçların ekspertizler tarafından detaylı şekilde incelenmesinin gerekliliğini hatırlatan Alperen Temizyürek, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor

“Ticaretlerini yaparken muhakkak araçlarını kontrol ettirmelerini ve özellikle yeni araçlarda elektronik aksamlar donanımlar daha ön planda olduğu için aldıkları araçlarda da bunlara dikkat etmelerini tavsiye ederim. Artık yeni nesil bütün ürünlerde teknolojik gelişmeler daha fazla. Araçlarda da bu aynı şekilde, daha fazla donanım var araçlarda. Araçların güvenlik kontrol aksamlarının ve elektronik aksamlarının tamamen yapılması ve detaylı incelenmesi lazım. Airbag, ABS, ESP ve sürüş takip sistemlerini kontrol edebilmek önemli. Bunları değerlendirmeye almak lazım. Kurumsal firmaları, TSE belgesi olan firmaları tercih etmeleri lazım. Devletin denetimde olan takibinde olan yeterlilikleri olan firmalar olması lazım. Bizim sektörde de bunu sağlayan en büyük skala zaten TSE belgesi. TSE belgesinin bulunduğu kurumsal firmalar tercih edilmeli, orada işlem yapılmalı.”

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