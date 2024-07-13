İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor

“Ticaretlerini yaparken muhakkak araçlarını kontrol ettirmelerini ve özellikle yeni araçlarda elektronik aksamlar donanımlar daha ön planda olduğu için aldıkları araçlarda da bunlara dikkat etmelerini tavsiye ederim. Artık yeni nesil bütün ürünlerde teknolojik gelişmeler daha fazla. Araçlarda da bu aynı şekilde, daha fazla donanım var araçlarda. Araçların güvenlik kontrol aksamlarının ve elektronik aksamlarının tamamen yapılması ve detaylı incelenmesi lazım. Airbag, ABS, ESP ve sürüş takip sistemlerini kontrol edebilmek önemli. Bunları değerlendirmeye almak lazım. Kurumsal firmaları, TSE belgesi olan firmaları tercih etmeleri lazım. Devletin denetimde olan takibinde olan yeterlilikleri olan firmalar olması lazım. Bizim sektörde de bunu sağlayan en büyük skala zaten TSE belgesi. TSE belgesinin bulunduğu kurumsal firmalar tercih edilmeli, orada işlem yapılmalı.”