2024-07-13 10:43:50 İkinci el araç alışverişinde ekspertiz kontrolü büyük önem taşıyor
İkinci el araç alırken vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri eksperler konusundan tecrübenin tercih edilmesi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Eksperix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Araçların güvenlik kontrol aksamlarının ve elektronik aksamlarının tamamen yapılması ve detaylı incelenmesi lazım” dedi. Temmuz ayının sonunda araçlarda uygulanan ÖTV miktarında yüzde 40'lık bir zammın yapılacağı söylentileri ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, araç alışverişine yoğunlaştı. Yapılan araç alışverişlerinde hem alıcı hem satıcı için güvenliğin sağlandığı eksper kontrollerinde de hareketlilik başladı.