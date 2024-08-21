İki ülke hava sahası için Türkiye kalkanını tercih etti! ABD basını şaşkınlığını gizleyemedi

Forbes, Türkiye'nin Endonezya'nın batı komşusu Malezya ile de bazı önemli savunma sözleşmeleri imzaladığını hatırlattı. Analiz ayrıca şöyle devam etti; Savunma Bakanı Guler Pazartesi günü Malezya'yı ziyaret etti ve Malezyalı mevkidaşı ve ülkenin başbakanıyla bir araya geldi. İkili savunma iş birliğini görüştü. Malezya, Haziran ayında Türkiye'de Kraliyet Malezya Donanması için üç kıyı görev gemisi inşa etmek üzere bir sözleşme imzaladı. Defense News'e göre sözleşme, "Malezya'nın savunma ekipmanı tedarik etmek için hükümetler arası bir anlaşma imzaladığı ilk sefer" anlamına geliyor. Türkiye, savaş gemilerini bu yıl inşa etmeye başlamayı ve dört yıldan kısa bir sürede teslim etmeyi umuyor. Gemiler, Türk sensörleri ve Atmaca füzeleriyle donatılacak. Malezyalı Dayatech Merin şirketi de Mayıs ayında Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2024 savunma fuarında, Malezya donanmasının korvetleri ve füze botları için Türk Kuzgun gemisavar füzeleri satın almayı teklif etmişti. Malezya, Mayıs 2023'te TAI ile hava kuvvetleri ve polis operasyonlarını desteklemek için 91,6 milyon dolar değerindeki bir sözleşmenin parçası olarak üç Anka insansız hava aracı için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. DSA 2024'teki Malezya hava kuvvetlerinin bir temsilcisi, Naval News'e insansız hava araçlarının üretimi ve Malezyalı personelin bunları çalıştırma eğitiminin bir yıl sonra bile hala programda olduğunu söyledi. Forbes analizin sonunda, çok sayıda projenin devam ettiği göz önüne alındığında, bu on yılın sonunda Endonezya ve Malezya silahlı kuvvetlerinin, kendi hava sahalarını ve karasularını gözetlemek ve savunmak için çeşitli Türk yapımı sistemleri konuşlandıracağının açık olduğunu bildirdi. Kaynak: STAR