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Hayat-Aktüel
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İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

2022-01-07 16:47:24
İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı otomobil, Çiğiltepe köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 otomobille çarpıştı.

Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı otomobil, Çiğiltepe köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Çarpışmanın etkisiyle 03 AV 044 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Çarpışmanın etkisiyle 03 AV 044 plakalı otomobil ikiye bölündü.

#3
Foto - Kaza yerine jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kazada yaralanan sürücüler ile Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - Yaralılardan Hüseyin Kuzpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Hüseyin Kuzpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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