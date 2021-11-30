İki günde iki saldırı! Başıboş köpeklerin saldırdığı küçük çocuk ölümden döndü

Çocuğunun yaşadığı olay nedeniyle sinir krizi geçiren anne Meral Dilek, sokak köpekleri için çare bulunmasını istedi. Anne Meral Dilek, “Dışarı çıkmak istedi biraz. 20 dakika içerisinde ne olduysa oldu. Namaz kılmıştım. Etraftan bağırdılar ben de dışarı çıktım. Köpek ısırmış dediler. Şok oldum, bağırarak dışarı çıktım. Bir baktım ki çocuğumun yüzü gözü kan içinde şok geçirmiş. Öyle bakıyor bize. Canımız yandı. Zaten hep grup halinde dolaşıyorlar. Şikayetçiyiz bunlardan. Toplayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben evladımın başında sabaha kadar uyumuyorum. Okulun teneffüslerinde bekliyorum sırtına ter bezi koyayım diye. Çocuğum yandı. Köpek sevenler var, çok koruyorlar. Gelsinler benim çocuğu görsünler. Ben ne yapacağım? Çocuğumun hayatı yandı. Ben sinir krizleri geçiriyorum. İlaç içiyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor, yüreğim ciğerim yanıyor” dedi.