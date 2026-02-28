İHA’larımız, ülkeyi tir tir titretince tarihi itiraf geldi: Türkler sadece 6 sistemle bütün planları altüst etti

  • İSTANBUL
Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) alanındaki küresel başarısı, Yunanistan’ın en prestijli gazetelerinden Kathimerini’de yankılanarak çarpıcı bir analize konu oldu. Yunan gazeteci Manolis Kostidis, sadece altı adet Türk İHA sisteminin birçok ülkenin güvenlik anlayışını kökten değiştirdiğini ve Türkiye’nin savunma sanayiini dış politikanın ana unsuru haline getirdiğini yazdı. Türk SİHA’larının Afrika’dan Avrupa’ya kadar uzanan satış başarısının, Ankara’nın operasyonel tecrübesi ve diplomatik manevra alanını genişleten stratejik bir güç olduğunu vurguladı.

Türkiye, yerli ve milli savunma teknolojileriyle diplomaside manevra alanını genişletiyor. Savunma sanayii ile diplomatik adımların aynı stratejik hatta ilerlemesi, komşu basının radarına girdi.

Yunan gazeteci Manolis Kostidis, Kathimerini'deki köşe yazısında "Altı İHA birçok ülkenin güvenlik anlayışını değiştirdi" ifadelerini kullanarak Türkiye’nin savunma sanayii hamlelerini ve dış politika yaklaşımını irdeledi. "Türkiye’nin savunma sanayiini dış politikanın merkezine yerleştirdiğini aktaran" Yunan gazeteci, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde savunma sanayiiyle ilgili yeni birimler kurulduğunu ve askeri işbirliğinin diplomatik sürecin ana unsurlarından biri haline geldiğini yazdı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Ulusal güvenlik anlayışları, Türkiye’nin sağladığı altı İHA ile değişen ülkeler var. Türkiye bu sistemlere daha önce sahip olsaydı, terörden daha erken kurtulabilirdi. Bu teknolojinin önemini bilen müttefikler Türkiye’ye bu imkanı sunmadı."

Kostidis, Türkiye’nin özellikle Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye savunma ürünleri sunduğunu, bu sistemlerin gerçek operasyonlarda test edilmiş olmasının tercih sebebi olarak gösterildiğini de aktardı: "Türk insansız hava araçları, Türkiye'nin birçok ülkeye sunduğu savunma işbirliğinin temel direği. Baykar ve TUSAŞ şirketlerinin İHA'ları, Afrika, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere onlarca ülkeye satıldı. Birçok ülke, terörle mücadele operasyonları için Türk savunma ürünlerinin kapısında bekliyor."

Yunan gazeteci, Hakan Fidan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan bazı isimleri Dışişleri Bakanlığı’nda önemli görevlere getirdiğini yazdı. Bakanlığın diplomatik rolünün yanı sıra operasyonel ve ekonomik alanlarda da daha aktif bir yapı kazandığı söyledi.

Yazar, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde öne çıkan yeni görev alanlarını da sıraladı: "Bahsi geçen yeni görev alanları şu şekilde: Savunma ve savunma sanayi ile ilgili konularda üçüncü ülkelerle ilişkilerin Bakanlık içindeki koordinasyonunu yürütmek

Üçüncü ülkelerle savunma sanayi ilişkilerine dair konuların ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümünü yapmak, Uluslararası güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin dış politika ve dış güvenliğimize etkisini takip ve analiz etmek, bu konuda politika çalışmaları yürütmek Küresel ve bölgesel güvenlik mimarileri konusunda çalışmalar yapmak."

