İHA’larımız, ülkeyi tir tir titretince tarihi itiraf geldi: Türkler sadece 6 sistemle bütün planları altüst etti
Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) alanındaki küresel başarısı, Yunanistan’ın en prestijli gazetelerinden Kathimerini’de yankılanarak çarpıcı bir analize konu oldu. Yunan gazeteci Manolis Kostidis, sadece altı adet Türk İHA sisteminin birçok ülkenin güvenlik anlayışını kökten değiştirdiğini ve Türkiye’nin savunma sanayiini dış politikanın ana unsuru haline getirdiğini yazdı. Türk SİHA’larının Afrika’dan Avrupa’ya kadar uzanan satış başarısının, Ankara’nın operasyonel tecrübesi ve diplomatik manevra alanını genişleten stratejik bir güç olduğunu vurguladı.