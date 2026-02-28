İHA’larımız, ülkeyi tir tir titretince tarihi itiraf geldi: Türkler sadece 6 sistemle bütün planları altüst etti

Kostidis, Türkiye’nin özellikle Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye savunma ürünleri sunduğunu, bu sistemlerin gerçek operasyonlarda test edilmiş olmasının tercih sebebi olarak gösterildiğini de aktardı: "Türk insansız hava araçları, Türkiye'nin birçok ülkeye sunduğu savunma işbirliğinin temel direği. Baykar ve TUSAŞ şirketlerinin İHA'ları, Afrika, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere onlarca ülkeye satıldı. Birçok ülke, terörle mücadele operasyonları için Türk savunma ürünlerinin kapısında bekliyor."