İHA'ları bitirme planı! Yeni silah tüm dünyaya duyuruldu

Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR), drone karşı sistemi (Counter-Unmanned Aircraft Systems, C-UAS), çok kısa menzilli hava savunma (Very Short-Range Air Defense, VSHORAD), C-RAM (Counter-RAM/Roket, Havan ve Topçu Mühimmatı Önleme) Sistemi ve hemisferik gözetim dahil olmak üzere çeşitli operasyonel görevler için tasarlanmış yüksek teknoloji radar sistemidir. Bu ileri pulse-Doppler yazılım tabanlı S-band radar platformu, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) anten ve Gallium Nitrit (GaN) amplifikatörlerle donatılmış olup, üstün yönetim mimarisi ve 4D işleme kapasiteleri sunar.