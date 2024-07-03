İHA'ları bitirme planı! Yeni silah tüm dünyaya duyuruldu

MHR radarı, yer ve deniz uygulamaları için hareket halinde ve sabit durumda geniş bir operasyonel görev yelpazesini sunmaktadır. C-UAS ve VSHORAD görevleri için, sınıf 1 mikro-İHA’ları da dahil olmak üzere tüm hava tehditlerine karşı görev yapmaktadır. C-RAM ve keşif gözetleme görevlerinde, radar dolaylı ateşlere ve alçak irtifadan gelen tehditlere karşı uyarır, kaynak noktasını (POO) ve etki noktasını (POI) belirler. Hemisferik gözetim için ise, aynı anda hava ve kara tehditlerini tespit ve takip edebilir.