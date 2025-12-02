  • İSTANBUL
Kadın - Aile
İbrahim Saraçoğlu'ndan bağırsak çalıştıran çay tarifi! Diyet yapmadan zahmetsizce kilo verdiriyor! Sağlıkta en doğru yöntem

İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bağırsak çalıştıran kür tarifi diyet yapmadan zayıflamak isteyenler için birebir. Hızlı kilo vermek isteyenlerin başvurduğu bu diyet ile kısa sürede daha fit bir vücuda kavuşmak mümkün. Peki ama nasıl? İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan zahmetsizce kilo verdiren bağırsak çalıştıran çay tarifi… Kiloya karşı olanlar için iki kür tarifimiz var.

kilo vermek isteyen fakat diyet yapmak istemeyen kişiler sağlıklı ve hızlı zayıflamak için doğal çay tariflerine yöneliyor. Eski Mezopotamya'da ve Osmanlı'da kullanılan şifalı bitkiler arasında yer alan açlık otu ile zayıflama bu noktada oldukça popüler. İbrahim Saraçoğlu'nun da önerdiği açlık otu ile hazırlanan bağırsak çalıştıran bu tarif, vücudun yağ yakımını hızlandıran ve tokluk hissi vererek etki eden tam bir zayıflama çayı olarak karşımıza çıkıyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun da önerdiği açlık otu ile hazırlanan bağırsak çalıştıran çay tarifi... Posta'da yer alan habere göre, formda kalmak için doğal bir yöntem arıyorsanız açlık otu tam size göre... Açlık otu ile zayıflama mümkün. Doğru kullanıldığında birçok faydası bulunan açlık otu, çay halinde tüketiliyor ve sindirim sistemini harekete geçirerek hızla zayıflamanızı sağlıyor.

İşte açlık otu ile zayıflama hakkında merak edilenler... AÇLIK OTU İLE ZAYIFLAYIN Açlık otu, (deve gözü, erkek sinemaki) daha çok Afrika'da yetişen, tarihi çok eskilere dayanan sindirim sistemini çalıştırmasıyla bilinen bir bitkidir. Eski Mezopotamya'da ve Osmanlı da kullanılan şifalı bitkiler arasındadır.

Vücudun yağ yakımını hızlandıran ve tokluk hissi vererek sindirim sistemine etki eden tam bir zayıflama çayıdır. Açlık otu, sinamekinin uzaktan akrabasıdır ancak kullanımı daha güvenlidir.

AÇLIK OTU NE İŞE YARAR? Açlık otu, sinamekiye benzer ancak uzmanlar sinameki otunu zararları nedeniyle önermezken, başta İbrahim Saraçoğlu olmak üzere birçok uzman zayıflamak ve sindirim sorunlarını çözmek için açlık otunu önermektedir. AÇLIK OTU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER * Açlık otu, sindirim sorunlarını gidererek zayıflamayı sağlar. * Doğru kullanımı çok önemlidir. * Açlık otu kaynatılmaz, demlenir. * Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlığa iyi gelir * Emziren annelerin içmemesi gerekir. * özel günlerde kadılar üzerinde etkisi vardır. AÇLIK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR? * Açlık otu, zahmetsizce zayıflamanıza yardımcı olur * Tokluk hissi yaratır. * Doğru kullanıldığında kabızlık sorunu için birebirdir. * Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur * Yağ yakımını hızlandırır * Hazımsızlık sorunları için oldukça faydalıdır. * Açlık otunun faydaları arasında metabolizmayı hızlandırmak da vardır. Yağ oluşumunu azaltır * Sindirim sistemini düzenleyen açlık otu, gaz problemine iyi gelir * Şişkinliğin ve ödemin atılmasına yardımcıdır. * Tansiyonu dengeleyici faydaları vardır. * Mide hastalıklarına karşı koruyucudur. * Açlık otunun böbrek taşını dökmek için de destekleyici olduğu bilinmektedir. AÇLIK OTU NASIL KULLANILIR? AÇLIK OTU İLE ZAYIFLAMA İPUÇLARI * Açlık otu kullanmanın yöntemi 1 parça açlık otu üzerine sıcak su ekleyerek 3-4 dakika demlemektir. * Bunun için çok fazla yaprağa ihtiyacınız yok. Tek parça açlık otu yeterli olacaktır. * Açlık otunu taze demleyin, bekletmeden tüketin. * Açlık otu ile zayıflama için açlık otunu yemekten sonra ya da gece yatmadan önce içebilirsiniz * İlk defa içecekseniz günde 1 bardak ile başlatın. * Günde 2 bardaktan fazla açlık otu tüketmeyin * Açlık otunun bağırsakları tembelleştirmemesi için 1 hafta tükettikten sonra en az 1 hafta ara verin ya da 1 gün içip, 1 gün ara verebilirsiniz. * Açlık otu içildikten 6-8 saat sonra bağırsakların yoğun olarak çalışmasına neden olabilir. * Açlık otunu tek başına tüketmek yerine, İbrahim Saraçoğlu'nun bağırsak çalıştıran tarifini deneyebilirsiniz. İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan zahmetsizce kilo verdiren bağırsak çalıştıran çay tarifi! İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN AÇLIK OTU KULLANIMI BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN ÇAY MALZEMELERİ * Barut ağacı kabuğu (2-3 dal) * Rezene tohumu (1 tatlı kaşığı) * Açlık otu ( 1 yaprak) HAZIRLANIŞI * Aktardan taze olarak aldığınız malzemeleri bir kaba koyarak üzerine 1-2 bardak sıcak su eklenir. * 3-4 dakika demlenmesini bekleyin * Süzerek soğumadan tüketin.

İbrahim Saraçoğlu'ndan diğer uyarılar! Gaz ve şişkinlik problemi olanlar için iki kür tarifimiz var. Birinci tarifimiz için birkaç dilim kök zencefil ve bir bardak suyumuz var. Zencefil ve bir bardak suyumuzu bir cezvenin içinde kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. Bu çayı taze şekilde akşam yemeğinden sonra tüketiyoruz ve bir ay boyunca devam ediyoruz. İkinci yöntemimiz için ise 1 tatlı kaşığı rezene ve bir bardak suyumuz var. Yine bir bardak su ve bir tatlı kaşığı rezenemizi cezveye alarak 7-8 dakika demliyoruz. Tohumlarını süzdükten sonra içiyoruz. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz. Bu iki yöntemle siz de gaz ve şişkinlik problemlerinizden kurtulacaksınız. Ayrıca — Dr. İbrahim Saraçoğlu, bazı uzmanların “ekmek yemeyin” uyarısını eleştirerek, tam buğday ekmeğinin kanser ve diyabete karşı özellikle tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İbrahim Saraçoğlu’ndan Mide Şişkinliğine İyi Gelen Gazı Gideren 2 Süper Kür Gaz ve şişkinlik problemi olanlar için iki kür tarifimiz var. Birinci tarifimiz için birkaç dilim kök zencefil ve bir bardak suyumuz var. Zencefil ve bir bardak suyumuzu bir cezvenin içinde kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. Bu çayı taze şekilde akşam yemeğinden sonra tüketiyoruz ve bir ay boyunca devam ediyoruz. İkinci yöntemimiz için ise 1 tatlı kaşığı rezene ve bir bardak suyumuz var. Yine bir bardak su ve bir tatlı kaşığı rezenemizi cezveye alarak 7-8 dakika demliyoruz. Tohumlarını süzdükten sonra içiyoruz. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz. Bu iki yöntemle siz de gaz ve şişkinlik problemlerinizden kurtulacaksınız.

