İbrahim Saraçoğlu'ndan bağırsak çalıştıran çay tarifi! Diyet yapmadan zahmetsizce kilo verdiriyor! Sağlıkta en doğru yöntem

İbrahim Saraçoğlu'ndan diğer uyarılar! Gaz ve şişkinlik problemi olanlar için iki kür tarifimiz var. Birinci tarifimiz için birkaç dilim kök zencefil ve bir bardak suyumuz var. Zencefil ve bir bardak suyumuzu bir cezvenin içinde kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. Bu çayı taze şekilde akşam yemeğinden sonra tüketiyoruz ve bir ay boyunca devam ediyoruz. İkinci yöntemimiz için ise 1 tatlı kaşığı rezene ve bir bardak suyumuz var. Yine bir bardak su ve bir tatlı kaşığı rezenemizi cezveye alarak 7-8 dakika demliyoruz. Tohumlarını süzdükten sonra içiyoruz. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz. Bu iki yöntemle siz de gaz ve şişkinlik problemlerinizden kurtulacaksınız. Ayrıca — Dr. İbrahim Saraçoğlu, bazı uzmanların "ekmek yemeyin" uyarısını eleştirerek, tam buğday ekmeğinin kanser ve diyabete karşı özellikle tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.