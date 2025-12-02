İbrahim Saraçoğlu'ndan bağırsak çalıştıran çay tarifi! Diyet yapmadan zahmetsizce kilo verdiriyor! Sağlıkta en doğru yöntem

AÇLIK OTU NE İŞE YARAR? Açlık otu, sinamekiye benzer ancak uzmanlar sinameki otunu zararları nedeniyle önermezken, başta İbrahim Saraçoğlu olmak üzere birçok uzman zayıflamak ve sindirim sorunlarını çözmek için açlık otunu önermektedir. AÇLIK OTU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER * Açlık otu, sindirim sorunlarını gidererek zayıflamayı sağlar. * Doğru kullanımı çok önemlidir. * Açlık otu kaynatılmaz, demlenir. * Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlığa iyi gelir * Emziren annelerin içmemesi gerekir. * özel günlerde kadılar üzerinde etkisi vardır. AÇLIK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR? * Açlık otu, zahmetsizce zayıflamanıza yardımcı olur * Tokluk hissi yaratır. * Doğru kullanıldığında kabızlık sorunu için birebirdir. * Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur * Yağ yakımını hızlandırır * Hazımsızlık sorunları için oldukça faydalıdır. * Açlık otunun faydaları arasında metabolizmayı hızlandırmak da vardır. Yağ oluşumunu azaltır * Sindirim sistemini düzenleyen açlık otu, gaz problemine iyi gelir * Şişkinliğin ve ödemin atılmasına yardımcıdır. * Tansiyonu dengeleyici faydaları vardır. * Mide hastalıklarına karşı koruyucudur. * Açlık otunun böbrek taşını dökmek için de destekleyici olduğu bilinmektedir. AÇLIK OTU NASIL KULLANILIR? AÇLIK OTU İLE ZAYIFLAMA İPUÇLARI * Açlık otu kullanmanın yöntemi 1 parça açlık otu üzerine sıcak su ekleyerek 3-4 dakika demlemektir. * Bunun için çok fazla yaprağa ihtiyacınız yok. Tek parça açlık otu yeterli olacaktır. * Açlık otunu taze demleyin, bekletmeden tüketin. * Açlık otu ile zayıflama için açlık otunu yemekten sonra ya da gece yatmadan önce içebilirsiniz * İlk defa içecekseniz günde 1 bardak ile başlatın. * Günde 2 bardaktan fazla açlık otu tüketmeyin * Açlık otunun bağırsakları tembelleştirmemesi için 1 hafta tükettikten sonra en az 1 hafta ara verin ya da 1 gün içip, 1 gün ara verebilirsiniz. * Açlık otu içildikten 6-8 saat sonra bağırsakların yoğun olarak çalışmasına neden olabilir. * Açlık otunu tek başına tüketmek yerine, İbrahim Saraçoğlu'nun bağırsak çalıştıran tarifini deneyebilirsiniz. İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan zahmetsizce kilo verdiren bağırsak çalıştıran çay tarifi! İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN AÇLIK OTU KULLANIMI BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN ÇAY MALZEMELERİ * Barut ağacı kabuğu (2-3 dal) * Rezene tohumu (1 tatlı kaşığı) * Açlık otu ( 1 yaprak) HAZIRLANIŞI * Aktardan taze olarak aldığınız malzemeleri bir kaba koyarak üzerine 1-2 bardak sıcak su eklenir. * 3-4 dakika demlenmesini bekleyin * Süzerek soğumadan tüketin.