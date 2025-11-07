  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’nin ünlü firmasına bir operasyon daha! Mal varlıklarına el konuldu

O kurumun başındaki bürokratın evinden tam 26 kilo altın çıktı: Aldığın rüşvetler zehir zıkkım olsun

New York’un ilk Müslüman belediye başkanından, çok konuşulacak “Atatürk” paylaşımı: Bu, kafamda soru işareti

Azerbaycan'dan isyan ettiren karar! Maalesef aldılar

Ajax’ta 3 gol attı ama… Osimhen'den büyük övgü: Yaşlı ama hala aç

Ana akım medya için kötü haber: TikTok'tan ürküten Türkiye raporu!

Hissedilmeyen risk! Mikro depremler heyelana mı neden oluyor?

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ, yıllar sonra cenazede ortaya çıktı! Son hali herkesi üzdü

Memur-Sen’den 10 Kasım mevlidine tepki: Camiler kemalizm testi yeri değildir

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında tartışmalı karar! Türkiye bu pozisyonu konuşuyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Filistin’deki İsrail zulmüne direnen ve hem emperyalistlere hem de işbirlikçi Mahmud Abbas’a karşı halklarının varoluş mücadelesine devam eden Hamas, en büyük desteği Türkiye’den görüyor. Tüm batı ülkeleri Hamas’ı terörist ilan ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın gözüne baka baka Hamas’ın direniş grubu olduğunu söylüyor, grubun liderlerini Türkiye’de ağırlıyor ve sarılarak safını belli ediyor. Erdoğan’ın Hamas’a “tam destek politikası” Filistin’in kurtuluşu için büyük önem taşırken, Türk istihbaratının lideri İbrahim Kalın da Hamas heyetiyle sık sık görüşerek bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu temaslar, Türkiye’nin sadece diplomatik değil, istihbari düzeyde de Filistin direnişiyle koordinasyon içinde olduğunu gösteriyor.

1
#1
Foto - İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil Hayya başkanlığındaki bir heyet Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. İki taraf son siyasi gelişmeleri ve İsrail'in Gazze anlaşmasının ardından ateşkesi ihlal etmesi konularını görüştü.

#2
Foto - İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Perşembe günü bir açıklama yapan Hamas, toplantıda İsrail'in devam eden saldırıları ve Refah geçişi de dahil olmak üzere geçişlerin kapatılması, insani yardım ve tıbbi malzemelerin girişinin engellenmesinin yanı sıra yollar, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri gibi altyapının yeniden inşa edilmesi ihtiyaçlarının ele alındığını söyledi.

#3
Foto - İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Hayya, savaşın durdurulmasına yönelik anlaşmaya varılmasında oynadığı rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, İsrail karşısında Ankara'nın Filistin halkına desteğini sürdürmesinin önemini vurguladı.

#4
Foto - İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Üst düzey Hamas yöneticisi ayrıca Türk tarafına Filistinli grupların Kahire'de gerçekleştirdiği ve işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve erken toparlanma aşaması ile kapsamlı yeniden inşaya hazırlık olarak tüm geçişlerin açılması gerektiğini vurgulayan toplantıların sonuçları hakkında bilgi verdi.

#5
Foto - İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Mepa News'in aktardığına göre, toplantının sonunda Hayya, uluslararası arabulucuların ve yetkililerin İsrail'in işgal hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarına yönelik ihlallerini durdurmak için baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adalet

Ülkeye bak nerede terör örgütü varsa masasında Türkiye.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı
Yerel

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sah..
Fransızları ülkesinden kovdu! Burkina Faso Devlet Başkanı'ndan sömürgecilere kapak
Dünya

Fransızları ülkesinden kovdu! Burkina Faso Devlet Başkanı'ndan sömürgecilere kapak

Yüzyıllardır ülkesini iliklerine kadar sömüren Fransızları ülkesinden kovan Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, yaptığı açıklamayla,..
İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

İstanbul'un göbeği olarak bilinen Şişli ilçesinde durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlını..
Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Araç sahiplerini üzen haber motorinden geldi. 2,07 liralık fiyat artışı pompaya yansıdı.
21. yüzyılın Cengiz Han'ı: Sudan'da binlerce sivili TikTok'ta canlı yayında eğlenerek öldürüyor!
Dünya

21. yüzyılın Cengiz Han'ı: Sudan'da binlerce sivili TikTok'ta canlı yayında eğlenerek öldürüyor!

Sudan’daki iç savaşın en karanlık figürlerinden Ebu Lulu, sivillere yönelik infaz videolarıyla vahşet kustu. HDK saflarında binlerce kişiyi ..
BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Mille..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23