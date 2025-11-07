İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle ne konuştuğu ortaya çıktı

Filistin’deki İsrail zulmüne direnen ve hem emperyalistlere hem de işbirlikçi Mahmud Abbas’a karşı halklarının varoluş mücadelesine devam eden Hamas, en büyük desteği Türkiye’den görüyor. Tüm batı ülkeleri Hamas’ı terörist ilan ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın gözüne baka baka Hamas’ın direniş grubu olduğunu söylüyor, grubun liderlerini Türkiye’de ağırlıyor ve sarılarak safını belli ediyor. Erdoğan’ın Hamas’a “tam destek politikası” Filistin’in kurtuluşu için büyük önem taşırken, Türk istihbaratının lideri İbrahim Kalın da Hamas heyetiyle sık sık görüşerek bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu temaslar, Türkiye’nin sadece diplomatik değil, istihbari düzeyde de Filistin direnişiyle koordinasyon içinde olduğunu gösteriyor.