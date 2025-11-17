  • İSTANBUL
Gündem
9
Yeniakit Publisher
İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

İBB soruşturmasında ünlü iş adamı hakkında ortaya atılan 500 bin dolarlık rüşvet iddiası soruşturmanın seyrini değiştirdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri ve HTS kayıtlarına yansıyan detaylar, “yeğen” üzerinden yürüdüğü iddia edilen teslim sürecini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

#1
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kayserili iş insanı Süleyman Çetinsaya’nın da yer alması dikkat çekti.

#2
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede konut sektörünün önde gelen isimlerinden Artaş İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya şüpheli sıfatıyla yer aldı.

#3
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Çetinsaya’nın adı iddianamede 2 ayrı olayda geçiyor. Bunlardan birincisi iddianamede 39 numaralı Eylem olarak geçen Profilo AVM’nin inşaatıyla ilgili… Söz konusu eylemle ilgili olarak Süleyman Çetinsaya’nın 10 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade de yer alıyor. Söz konusu ifadede "Profilo AVM inşaatının devam ettiği süreçte genel müdürümüz olan Atilla Bey’ e Adem isimli başkan danışmanı olduğunu bildiğim kişi Nurol Tower' daki ofisinde belediyenin yılbaşı ışıklandırmaları karşılığında borcu olduğunu, bu borcun yaklaşık 1.500.000-2.000.000 dolar tuttuğunu, bu konuda destek istediklerini belirtmiş. Biz bu talebi hiçbir şekilde kabul etmedik. Zaten sonrasında yapılan operasyonlar neticesinde Şişli Belediye Başkanı ve Ekrem İmamoğlu tutuklandılar.” dediği görülüyor.

#4
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Çetinsaya’nın adının geçtiği diğer olay ise iddianamede 47 numaralı eylem olarak kayıt altına alınmış. Konuyla ilgili olarak etkin pişmanlıktan faydalanan Süleyman Atik isimli şüpheli 30 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadesindeki ‘yeğen’ dikkat çekerken, Atik, ifadesinde şu bilgelere yer verdi: "Yine 2023 yılının sonlarına doğru Fatih Keleş'in Florya'daki başkanlık konutunda bulunan ofisine bir işim için gitmiştim. Burada bana Süleyman Çetinsaya isimli şahsı tanıyor musun diye sordu, ben de yeğeninin tanıdığımı söyledim. Bu şahsın Baltalimanında bir inşaat projesi olduğunu bununla ilgili olarak belediyeye bağışta bulunmak istediğini, bu şahsın belediyeye 500.000,00 USD değerinde A101 kartı alarak vereceğini ve bunu benim almamı söyledi. Ben de Süleyman Çetinsaya ile 2023 yılının sonlarına doğru Maslakta bulunan 42 Maslak isimli binadaki ofisimde görüştüm ve Fatih Keleş'in istediği kartı bana teslim etmesini söyledim. Yaklaşık 3 gün sonra Süleyman Çetinsaya yeniden benim yanıma geldi ve kendisinin kart ile uğraşamayacağını söyleyip, bir çanta içerisinde bana 500.000,00 USD değerinde para verdi. Ben de bu çantayı Fatih Keleş'in akrabası olan Zafer Keleş'e ertesi gün sabah saat 9'da Florya'da bulunan Basınköy mahallesindeki Plevne sokakta kendisine teslim ettim”

#5
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Çetinsaya ise bu iddialara karşılık ifadesinde şunları söylediği görülüyor: “ “(…) Bana okumuş olduğunuz etkin pişmanlıktan faydalanan Süleyman ATİK ve Yakup ÖNER'in ifadelerini anladım. Bu ifadelerde geçen hususlar doğrudur. (…) Süleyman ATİK’in ifadesinde beyan ettiği 500.000 Dolar konusu ise Boğaziçi İmarda bulunan güçlendirme ruhsatı talebinin karşılanması için tarafımızdan 500.000 Dolarlık A101 kartı talep edildi. O süreçte tam hatırlamamakla beraber söz konusu kartları belirtilen süre içerisinde temin edemediğimiz için bunların karşılığı 500.000 Doları Süleyman ATİK’e verdim”

#6
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Konuyla ilgili olarak iddianamede ise şu değerlendirmenin yapıldığı görülüyor: “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Süleyman ATİK’in ifadesi kapsamında başlanılan araştırma neticesinde; şüpheli Süleyman ÇETİNSAYA’nın Boğaziçi İmar Müdürlüğü sınırları içerisinde maliki olduğu alan ile ilgili güçlendirme ruhsat işlemleri için örgüt yöneticisi Fatih KELEŞ ile görüştüğü, şüpheli Fatih KELEŞ’in Süleyman ÇETİNSAYA’nın güçlendirme ruhsatı talebinin karşılanması için 500.000 USD rüşvet talep ettiği, bu talebin şüpheli tarafından kabul edilmesine müteakip, örgüt yöneticisi Fatih KELEŞ’in emir ve talimatı ile hareket eden şüpheli Süleyman ATİK’in Süleyman ÇETİNSAYA’ya rüşvetin temini için yönlendirildiği,

#7
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

500.000 USD rüşvet parasını temin eden şüpheli Süleyman ATİK’in beyanı ile uyumlu HTS-BAZ bilgisi uyarınca 25.12.2023 günü saat: 10:46 sıralarında “ISTANBUL BAKIRKOY BASINKOY BILGILI CD. 7 (ISTBAZBASLEYLAK) BAKIRKOY,ISTANBUL adresinde örgüt “SİSTEMİ”NE aktarmak Fatih KELEŞ’in talimatı ile temin ettiği rüşvet parasını şüpheli Zafer KELEŞ’e teslim ettiği anlaşılmakla,” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 2 ayrı olayda ‘rüşvet verme’ iddiasıyla Kayseri iş insanı Süleyman Çetinsaya’nın 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildiği görüldü.

#8
Foto - İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
