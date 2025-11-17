İBB soruşturmasında ünlü iş adamından 500 bin dolar itirafı! Kim bu yeğen?

Çetinsaya’nın adının geçtiği diğer olay ise iddianamede 47 numaralı eylem olarak kayıt altına alınmış. Konuyla ilgili olarak etkin pişmanlıktan faydalanan Süleyman Atik isimli şüpheli 30 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadesindeki ‘yeğen’ dikkat çekerken, Atik, ifadesinde şu bilgelere yer verdi: "Yine 2023 yılının sonlarına doğru Fatih Keleş'in Florya'daki başkanlık konutunda bulunan ofisine bir işim için gitmiştim. Burada bana Süleyman Çetinsaya isimli şahsı tanıyor musun diye sordu, ben de yeğeninin tanıdığımı söyledim. Bu şahsın Baltalimanında bir inşaat projesi olduğunu bununla ilgili olarak belediyeye bağışta bulunmak istediğini, bu şahsın belediyeye 500.000,00 USD değerinde A101 kartı alarak vereceğini ve bunu benim almamı söyledi. Ben de Süleyman Çetinsaya ile 2023 yılının sonlarına doğru Maslakta bulunan 42 Maslak isimli binadaki ofisimde görüştüm ve Fatih Keleş'in istediği kartı bana teslim etmesini söyledim. Yaklaşık 3 gün sonra Süleyman Çetinsaya yeniden benim yanıma geldi ve kendisinin kart ile uğraşamayacağını söyleyip, bir çanta içerisinde bana 500.000,00 USD değerinde para verdi. Ben de bu çantayı Fatih Keleş'in akrabası olan Zafer Keleş'e ertesi gün sabah saat 9'da Florya'da bulunan Basınköy mahallesindeki Plevne sokakta kendisine teslim ettim”