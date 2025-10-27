HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Rostec’in iştiraki olan U.A.C.’ye göre, Yak-130M, Yak-130’un muharebe potansiyelini artırırken tüm eğitim işlevselliğini korumak amacıyla deneysel bir tasarım programı kapsamında geliştiriliyor. Rostec ise uygulanan modernizasyon programının Yak-130’u ileri eğitim ve hafif muharebe operasyonları yapabilen çift rollü bir uçağa dönüştüreceğini söyledi. Keza şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer almıştı: “Modernizasyon, Yak-130M’nin uydu ve lazer sistemleri tarafından yönlendirilen hava-hava füzeleri ve hassas hava-kara mühimmatlarıyla donatılmasına olanak tanıyacak. Yeni uçak, yalnızca savaş pilotlarının eğitimi için tüm yeteneklerini korumakla kalmayacak, aynı zamanda bir savaş uçağının niteliklerini de kazanacak.”