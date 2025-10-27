  • İSTANBUL
HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Rus devlet savunma sanayi devi Rostec, Yak-130M eğitim ve hafif taarruz uçağının ikinci prototipinin tamamlandığını duyurdu.

Foto - HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Yeni model, hem savaş eğitimi hem de muharebe görevlerinde kullanılabilecek çift rollü yapısıyla dikkat çekiyor. Uydu ve lazer güdümlü mühimmatlarla donatılan uçak, Rus havacılığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Foto - HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Yakovlev, Yak-130M eğitim ve hafif taarruz uçağının ikinci prototipini tamamlayarak test sürecine hazırladı. Rus devlet şirketi Rostec, yayımladığı yeni basın bülteninde yeni bir gelişmeye imza attıklarını duyurdu. Bu bağlamda şirket, Yak-130M eğitim ve hafif taarruz uçağının ikinci prototipinin tamamlandığını açıkladı. İkinci prototip yer ve uçuş testlerinden geçecek iken üçüncü uçağın montaj süreci de devam ediyor.

Foto - HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Yak-130 programının Baş Tasarımcı Yardımcısı Dmitry Popov sistemin gelişimiyle ilgili olarak, “Yak-130M, yerel ve bölgesel çatışmalardaki havacılık deneyiminin analizi ve konsolidasyonu temelinde geliştirildi. Savaş eğitim uçaklarına dayalı hafif savaş uçaklarının geliştirilmesi, askeri havacılık gelişimindeki küresel eğilimlerle uyumludur.” dedi. Geçtiğimiz haftalarda ise Rostec, Yak-130M uçağının ilk prototipin tamamlandığını duyurmuştu. Bu bağlamda şirketin Irkutsk Havacılık Fabrikası’nda üretilen ilk prototipi yer ve uçuş testlerini de yine aynı fabrikada gerçekleştirecek. Devam eden modernizasyonun temel amacı ise uçağın muharebe kabiliyetlerini artırmak.

Foto - HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Rostec’in iştiraki olan U.A.C.’ye göre, Yak-130M, Yak-130’un muharebe potansiyelini artırırken tüm eğitim işlevselliğini korumak amacıyla deneysel bir tasarım programı kapsamında geliştiriliyor. Rostec ise uygulanan modernizasyon programının Yak-130’u ileri eğitim ve hafif muharebe operasyonları yapabilen çift rollü bir uçağa dönüştüreceğini söyledi. Keza şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer almıştı: “Modernizasyon, Yak-130M’nin uydu ve lazer sistemleri tarafından yönlendirilen hava-hava füzeleri ve hassas hava-kara mühimmatlarıyla donatılmasına olanak tanıyacak. Yeni uçak, yalnızca savaş pilotlarının eğitimi için tüm yeteneklerini korumakla kalmayacak, aynı zamanda bir savaş uçağının niteliklerini de kazanacak.”

Foto - HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor! Rusya’dan dev adım

Rusya’nın Yak-130M projesi, modern hava gücü yarışında Türkiye’nin TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET projesine rakip olarak görülüyor. Uzmanlar, Yak-130M’nin hem eğitim hem de muharebe kabiliyetiyle Türkiye’nin jet eğitim uçağı segmentindeki teknolojik hamlelerine paralel bir adım olduğuna dikkat çekiyor. Ankara’nın HÜRJET ve KAAN projeleriyle birlikte bu tür gelişmeleri yakından takip ettiği, olası teknik karşılaştırmaların önümüzdeki dönemde savunma analizlerinin gündeminde olacağı belirtiliyor.

