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Hayat-Aktüel
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Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

2023-01-15 18:33:45
Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Erek Caddesi kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

İsmet Y. idaresindeki Ford Transit marka 60 BM 585 kamyonet, Ersin S. idaresindeki 05 ES 288 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile yandan çarptı.

#3
Foto - Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Yardım ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansa Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.

#5
Foto - Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Kamyonet sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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