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Hayat-Aktüel
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

2022-11-29 23:39:28
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşanan kazada baba ile oğlu hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu.

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Foto - Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Gündüzlü köyünden ismi öğrenilemeyen baba ile oğlu, sabah saatlerinde kaza geçirdi. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden baba, aracıyla şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan baba ve oğlu sağ çıktı.

#2
Foto - Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Köylülerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Araçtan çıkarılan baba ve oğul Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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