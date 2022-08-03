Hollanda engeli sonunda kalktı... Artık Türkiye'ye muhtaçlar

Türkiye jeotermal sera ısıtmasında artık dünya lideri konumunda. Dr. Mücahit Kıvrak, "Jeotermali dünyada kullanan ilk 5 ülke arasındayız" dedi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük jeotermal serasının sahibi Arzu Şentürk Salık ise, 'Avrupa'nın önceden şöyle bir problemi vardı; sizden ürün alırdı ama kota koyardı. Neden? Çünkü Hollanda üreticisinin ürünü çıkıyor, onu korumak adına ton başına bir fiyat uyguluyor, 'vergi' diyor buna ve size diyor ki; 'Bana ürün gönderme.' O yüzden biz hep Rusya'ya gönderirdik ama artık Hollanda'nın maalesef çok büyük enerji, işçi ve hastalık problemi var; bize muhtaç. 2 yıldır Hollanda bizden ürünü kesmiyor. Hiçbir Avrupa ülkesi kesmiyor çünkü ürünleri yok. O yüzden artık bizim için yeni pazar Avrupa" ifadelerini kullandı.